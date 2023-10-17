https://sputniknews.com.tr/20231017/tcddden-marmarayin-tuzla-istasyonunda-dogalgaz-kacagi-oldugu-ihbarina-iliskin-aciklama-1076433630.html
TCDD'den 'Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğalgaz kaçağı olduğu' ihbarına ilişkin açıklama
TCDD'den 'Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğalgaz kaçağı olduğu' ihbarına ilişkin açıklama
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T14:56+0300
2023-10-17T14:56+0300
2023-10-17T15:58+0300
türkiye
marmaray
doğalgaz
kaçak
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Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20220209/dogalgaz-kacagi-nasil-anlasilir-1053653623.html
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marmaray, doğalgaz, kaçak
marmaray, doğalgaz, kaçak
TCDD'den 'Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğalgaz kaçağı olduğu' ihbarına ilişkin açıklama
14:56 17.10.2023 (güncellendi: 15:58 17.10.2023) Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."