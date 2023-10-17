https://sputniknews.com.tr/20231017/rusya-disisleri-bakani-lavrov-kuzey-koreye-gidecek-1076414516.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore'ye gidecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore'ye gidecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu hafta Çin'deki temaslarının ardından Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T10:51+0300

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dünya

sergey lavrov

kuzey kore

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir putin

çin

kuzey kore lideri kim jong un

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen ay yaptığı Rusya ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Lavrov, bu hafta Pyongyang'a gidecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Lavrov, 18-19 Ekim'de Kuzey Kore'y iadeiziyaret gerçekleştirecek.Lavrov, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı 3. Kuşak ve Yol Forumu için Çin'de bulunuyor.Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.Lavrov'un Pyongyang'da yapacağı görüşmeler sırasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore'ye gerçekleştireceği ziyaretin tarihlerinin de belirlenebileceği ifade ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231017/vladimir-putin-bircok-bakaniyla-pekinde-tek-kusak-ve-tek-yol-forumuna-katilacak-1076410972.html

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sergey lavrov, kuzey kore, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, çin, kuzey kore lideri kim jong un