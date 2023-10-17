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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore'ye gidecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore'ye gidecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu hafta Çin'deki temaslarının ardından Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T10:51+0300
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dünya
sergey lavrov
kuzey kore
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir putin
çin
kuzey kore lideri kim jong un
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen ay yaptığı Rusya ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Lavrov, bu hafta Pyongyang'a gidecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Lavrov, 18-19 Ekim'de Kuzey Kore'y iadeiziyaret gerçekleştirecek.Lavrov, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı 3. Kuşak ve Yol Forumu için Çin'de bulunuyor.Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.Lavrov'un Pyongyang'da yapacağı görüşmeler sırasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore'ye gerçekleştireceği ziyaretin tarihlerinin de belirlenebileceği ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231017/vladimir-putin-bircok-bakaniyla-pekinde-tek-kusak-ve-tek-yol-forumuna-katilacak-1076410972.html
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sergey lavrov, kuzey kore, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, çin, kuzey kore lideri kim jong un
sergey lavrov, kuzey kore, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, çin, kuzey kore lideri kim jong un

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore'ye gidecek

10:51 17.10.2023
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Kore lideri
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Kore lideri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu hafta Çin'deki temaslarının ardından Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen ay yaptığı Rusya ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Lavrov, bu hafta Pyongyang'a gidecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Lavrov, 18-19 Ekim'de Kuzey Kore'y iadeiziyaret gerçekleştirecek.
Lavrov, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı 3. Kuşak ve Yol Forumu için Çin'de bulunuyor.
Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.
Lavrov'un Pyongyang'da yapacağı görüşmeler sırasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore'ye gerçekleştireceği ziyaretin tarihlerinin de belirlenebileceği ifade ediliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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