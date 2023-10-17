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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir için saat verildi
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir için saat verildi
Meteoroloji'nin yeni paylaştığı hava durumu raporuna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. 3 il için sarı kodlu uyarı... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T06:56+0300
2023-10-17T06:56+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
ankara
izmir
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Artvin, Rize ve Trabzon'a sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Yağışların özellikle gece saatlerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ile 4 derece azalacağı tahmin edilirken rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağını bildirerek vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 25°CParçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN °C, 27°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Samsun'un batısı hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.AMASYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluERZURUM °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, ankara, izmir, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, ankara, izmir, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir için saat verildi

06:56 17.10.2023
© AA / Oğuz YeterMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji'nin yeni paylaştığı hava durumu raporuna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken hava sıcaklığının 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Artvin, Rize ve Trabzon'a sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Yağışların özellikle gece saatlerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ile 4 derece azalacağı tahmin edilirken rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağını bildirerek vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun'un batısı hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
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