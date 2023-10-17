https://sputniknews.com.tr/20231017/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-istanbul-ankara-ve-izmir-icin-saat-verildi-1076408139.html

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir için saat verildi

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara ve İzmir için saat verildi

Meteoroloji'nin yeni paylaştığı hava durumu raporuna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. 3 il için sarı kodlu uyarı... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T06:56+0300

2023-10-17T06:56+0300

2023-10-17T06:56+0300

türkiye

meteoroloji

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Artvin, Rize ve Trabzon'a sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Yağışların özellikle gece saatlerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ile 4 derece azalacağı tahmin edilirken rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağını bildirerek vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 25°CParçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN °C, 27°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Samsun'un batısı hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.AMASYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluERZURUM °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20231016/meteorolojiden-4-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-1076375794.html

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