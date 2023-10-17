https://sputniknews.com.tr/20231017/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-cevre-iller-de-etkilenecek-1076436802.html

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Çevre iller de etkilenecek

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Çevre iller de etkilenecek

Meteoroloji, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T16:28+0300

2023-10-17T16:28+0300

2023-10-17T16:28+0300

türkiye

istanbul

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/meteoroloji-uzmani-istanbul-icin-saat-vererek-uyardi-metrekareye-10-kilogram-dusecek-1076421231.html

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