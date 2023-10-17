https://sputniknews.com.tr/20231017/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-cevre-iller-de-etkilenecek-1076436802.html
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Çevre iller de etkilenecek
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Çevre iller de etkilenecek
Meteoroloji, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T16:28+0300
2023-10-17T16:28+0300
2023-10-17T16:28+0300
türkiye
istanbul
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/meteoroloji-uzmani-istanbul-icin-saat-vererek-uyardi-metrekareye-10-kilogram-dusecek-1076421231.html
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yarın istanbulda hava nasıl olacak, istanbulda yağmur yağacak mı, istanbulda sağanak, meteoroloji son hava tahmini
yarın istanbulda hava nasıl olacak, istanbulda yağmur yağacak mı, istanbulda sağanak, meteoroloji son hava tahmini
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Çevre iller de etkilenecek
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Meteoroloji, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.