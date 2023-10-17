https://sputniknews.com.tr/20231017/meteoroloji-uzmani-istanbul-icin-saat-vererek-uyardi-metrekareye-10-kilogram-dusecek-1076421231.html

Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat vererek uyardı: 'Metrekareye 10 kilogram düşecek'

Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat vererek uyardı: 'Metrekareye 10 kilogram düşecek'

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yarın için yaptığı uyarıda, metrekareye 10 kilogram yağışın düşeceğini ifade etti. Şen, kuvvetli yağış için sabah... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T12:18+0300

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istanbul

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sağanak

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İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, yarın (18 Ekim Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini göstereceğini belirtti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İstanbul'da yarın Çarşamba sabah 05:00-09:00 arası kuvvetli yağış var. Önce Avrupa yakası sonra Anadolu yakasında etkili olur. Bu saatler arasında (4 saat) metrekareye 10 kilogram yağış görünüyor.Yağışla birlikte tüm Türkiye'de sıcaklıklar 3-4 derece daha düşecek. Bu düşüş 2 gün sürecek. Cumadan itibaren tekrar ısınarak mevsim ortalamasının üzerine çıkacak. Cumadan itibaren 4 gün yağış yok. İstanbul'da bugün yarın 19 C hafta sonu 23-24 C olur.Bugün Salı Türkiye genelinde yağış yok. Bu gece yarısından sonra Trakya'dan yağış giriş yapar Yarın Çarşamba sabah erken saatler Marmara Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olur. Öğlenden itibaren tüm Türkiye'de etkili olacak. Akşam batıdan çekilecek doğuda devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20231017/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-istanbul-ankara-ve-izmir-icin-saat-verildi-1076408139.html

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