https://sputniknews.com.tr/20231017/lubnan-basbakani-mikati-ulkesine-desteginden-dolayi-turkiyeye-tesekkur-etti-1076444043.html

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin sürekli yanında durduğu ve her alanda destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür etti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T19:41+0300

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Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünün ardından yazılı açıklama yaptı.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Türkiye'nin Lübnan'a her alanda verdiği destekten dolayı Fidan'a teşekkür etti.Mikati, Beyrut Limanı patlamasında zarar gören Dışişleri Bakanlığı binasının restoresinde Türkiye'nin verdiği desteğin ülkesinin içinde bulunduğu mevcut şartlarda teşekküre değer bir adım olduğunu kaydetti.Görüşmede, ikili ilişkiler ile Lübnan'ın güneyi ve Gazze'deki mevcut durum da ele alındı.Başbakan Mikati, şu anki önceliğin "İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşı ve Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması" olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/disisleri-bakani-fidan-yarin-lubnana-gidiyor-1076395017.html

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