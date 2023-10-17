https://sputniknews.com.tr/20231017/kulce-altin-gorunumlu-cakmaklari-gercek-diye-satti-1076406577.html
Külçe altın görünümlü çakmakları gerçek diye sattı
Külçe altın görünümlü çakmakları gerçek diye sattı
Külçe altın görünümlü sahte çakmak satan şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte ürün satışından 49 bin lira ve 1500 dolar gelir elde ettiği belirlendi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T02:10+0300
2023-10-17T02:10+0300
2023-10-17T02:10+0300
dünya
istanbul
çakmak
külçe altın
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İstanbul'un farklı ilçelerinde, külçe altın görünümlü çakmakları gerçek gibi satarak 49 bin lira ve 1500 dolar haksız kazanç elde eden şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim'de Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde A.K’yi inandırarak külçe altın görünümlü çakmağı 18 bin 200 liraya satan şüpheli hakkında çalışma başlattı.Ekipler, yürürken A.K'nin yanına gelen şüphelinin, yabancı uyruklu olduğunu ve kuyumculuk yaptığını söyleyerek elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştığını, bu sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığını belirledi.Olaya ilişkin araştırma başlatan ekipler, şüpheli M.P'nin aynı yöntemle farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy'de dolandırıcılık yaptığını tespit etti.'Mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdı'M.P'nin sahte ürün satışıyla mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdığı anlaşıldı. 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 suç kaydı olduğu belirlenen M.P, Güngören ilçesinde yakalandı.M.P'ye 5 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol hükümleri uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220308/kulce-altin-seklindeki-cakmaklari-gercek-diye-sattilar-12-kisi-dolandirildi-1054536757.html
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istanbul, çakmak, külçe altın
istanbul, çakmak, külçe altın
Külçe altın görünümlü çakmakları gerçek diye sattı
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Külçe altın görünümlü sahte çakmak satan şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte ürün satışından 49 bin lira ve 1500 dolar gelir elde ettiği belirlendi.
İstanbul'un farklı ilçelerinde, külçe altın görünümlü çakmakları gerçek gibi satarak 49 bin lira ve 1500 dolar haksız kazanç elde eden şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim'de Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde A.K’yi inandırarak külçe altın görünümlü çakmağı 18 bin 200 liraya satan şüpheli hakkında çalışma başlattı.
Ekipler, yürürken A.K'nin yanına gelen şüphelinin, yabancı uyruklu olduğunu ve kuyumculuk yaptığını söyleyerek elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştığını, bu sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığını belirledi.
Olaya ilişkin araştırma başlatan ekipler, şüpheli M.P'nin aynı yöntemle farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy'de dolandırıcılık yaptığını tespit etti.
'Mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdı'
M.P'nin sahte ürün satışıyla mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdığı anlaşıldı. 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 suç kaydı olduğu belirlenen M.P, Güngören ilçesinde yakalandı.
M.P'ye 5 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol hükümleri uygulandı.