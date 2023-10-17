https://sputniknews.com.tr/20231017/kulce-altin-gorunumlu-cakmaklari-gercek-diye-satti-1076406577.html

Külçe altın görünümlü çakmakları gerçek diye sattı

Külçe altın görünümlü çakmakları gerçek diye sattı

Külçe altın görünümlü sahte çakmak satan şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte ürün satışından 49 bin lira ve 1500 dolar gelir elde ettiği belirlendi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T02:10+0300

2023-10-17T02:10+0300

2023-10-17T02:10+0300

dünya

istanbul

çakmak

külçe altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076406421_0:119:1600:1019_1920x0_80_0_0_ab87102133460aca51a9adcef9a0d280.jpg

İstanbul'un farklı ilçelerinde, külçe altın görünümlü çakmakları gerçek gibi satarak 49 bin lira ve 1500 dolar haksız kazanç elde eden şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim'de Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde A.K’yi inandırarak külçe altın görünümlü çakmağı 18 bin 200 liraya satan şüpheli hakkında çalışma başlattı.Ekipler, yürürken A.K'nin yanına gelen şüphelinin, yabancı uyruklu olduğunu ve kuyumculuk yaptığını söyleyerek elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştığını, bu sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığını belirledi.Olaya ilişkin araştırma başlatan ekipler, şüpheli M.P'nin aynı yöntemle farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy'de dolandırıcılık yaptığını tespit etti.'Mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdı'M.P'nin sahte ürün satışıyla mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdığı anlaşıldı. 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 suç kaydı olduğu belirlenen M.P, Güngören ilçesinde yakalandı.M.P'ye 5 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol hükümleri uygulandı.

https://sputniknews.com.tr/20220308/kulce-altin-seklindeki-cakmaklari-gercek-diye-sattilar-12-kisi-dolandirildi-1054536757.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, çakmak, külçe altın