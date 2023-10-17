Kılıçdaroğlu: Yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız

Yabancı asker geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Ben milli kurtuluş savaşının tarihine ihanet ettirmeyeceğim. Yabancı asker geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Ben milli kurtuluş savaşının tarihine ihanet ettirmeyeceğim.

Timur Soykan'ı kutlamak lazım. Olayın devamını araştırdık. Devlette görev alan bir savcı ilk kez çete olayını dilekçe ile bildirdi. İsmail Uçar. HSK genel sekreterliğine. Bu yazının ekinde 15 ayrı savcının imzaladığı belgeler de var. Bu başsavcı ne diyor? Adalet olmazsa devlet olmaz diyor. Yargı içinde çeteler oluştu. Çeteleri yok etmek için kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekir diyor. Bu çete FETÖ'cülere rahmet okutur hale geldi diyor. Uyuşturucuyu hoş gören örgüt liderlerini salıveren bu çeteye dur demeliyiz diyor. Devletin savcısı söylüyor. Timur Soykan'ı kutlamak lazım. Olayın devamını araştırdık. Devlette görev alan bir savcı ilk kez çete olayını dilekçe ile bildirdi. İsmail Uçar. HSK genel sekreterliğine. Bu yazının ekinde 15 ayrı savcının imzaladığı belgeler de var. Bu başsavcı ne diyor? Adalet olmazsa devlet olmaz diyor. Yargı içinde çeteler oluştu. Çeteleri yok etmek için kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekir diyor. Bu çete FETÖ'cülere rahmet okutur hale geldi diyor. Uyuşturucuyu hoş gören örgüt liderlerini salıveren bu çeteye dur demeliyiz diyor. Devletin savcısı söylüyor.