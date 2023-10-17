Kılıçdaroğlu: Yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuştu.
Yabancı asker geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Ben milli kurtuluş savaşının tarihine ihanet ettirmeyeceğim.
Timur Soykan'ı kutlamak lazım. Olayın devamını araştırdık. Devlette görev alan bir savcı ilk kez çete olayını dilekçe ile bildirdi. İsmail Uçar. HSK genel sekreterliğine. Bu yazının ekinde 15 ayrı savcının imzaladığı belgeler de var. Bu başsavcı ne diyor? Adalet olmazsa devlet olmaz diyor. Yargı içinde çeteler oluştu. Çeteleri yok etmek için kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekir diyor. Bu çete FETÖ'cülere rahmet okutur hale geldi diyor. Uyuşturucuyu hoş gören örgüt liderlerini salıveren bu çeteye dur demeliyiz diyor. Devletin savcısı söylüyor.
Adliye koridorlarında rüşvet tarifelerinin ne olduğu konuşuluyor Türkiye'de. Tahliye istiyorsan, 500 bin gerekiyor. 200 bin liraya erişim engeli getirebilirsin. adli kontrol kaydı kalkması için 100-150 bin gerekli. Yurt dışı çıkış yasağı kalkması için 50 bin gerekli diyor.