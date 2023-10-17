https://sputniknews.com.tr/20231017/israil-askerleri-toplanma-merkezindeki-yemek-etkinliginde-olasi-kara-harekati-oncesi-bulustu-1076436933.html
İsrail askerleri toplanma merkezindeki yemek etkinliğinde olası 'kara harekatı' öncesi buluştu
İsrail askerleri toplanma merkezindeki yemek etkinliğinde olası 'kara harekatı' öncesi buluştu
İsrail’in Gazze sınır hattındaki toplanma merkezinde bir araya gelen askerler, olası 'kara harekatı' öncesi motivasyon yemeği düzenledi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T16:45+0300
2023-10-17T16:45+0300
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israil
filistin
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İsrail ordusu, beklenilen kara harekatı öncesi toplanma merkezinde düzenlenen yemek etkinliğinde bir araya geldi.Motivasyon yemeği olarak servis edilen görüntülerde, rütbeli ve yedek askerlerin de olduğu dikkati çekti. İsrailli sivil gönüllüler, toplanma merkezindeki askerler için destek amacıyla yemekler hazırladı. Cephe hattına gidecek askerlerin son hazırlıkları tamamlaması bekleniyor.
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İsrail askerleri toplanma merkezindeki yemek etkinliğinde bir araya geldi
İsrail askerleri toplanma merkezindeki yemek etkinliğinde bir araya geldi
2023-10-17T16:45+0300
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video, israil, filistin, видео
video, israil, filistin, видео
İsrail askerleri toplanma merkezindeki yemek etkinliğinde olası 'kara harekatı' öncesi buluştu
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İsrail’in Gazze sınır hattındaki toplanma merkezinde bir araya gelen askerler, olası 'kara harekatı' öncesi motivasyon yemeği düzenledi.
İsrail ordusu, beklenilen kara harekatı öncesi toplanma merkezinde düzenlenen yemek etkinliğinde bir araya geldi.
Motivasyon yemeği olarak servis edilen görüntülerde, rütbeli ve yedek askerlerin de olduğu dikkati çekti.
İsrailli sivil gönüllüler, toplanma merkezindeki askerler için destek amacıyla yemekler hazırladı.
Cephe hattına gidecek askerlerin son hazırlıkları tamamlaması bekleniyor.