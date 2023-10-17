https://sputniknews.com.tr/20231017/iskocya-basbakani-yusuf-gazzellileri-kabul-etmeye-ve-onlara-yardim-saglamaya-haziriz-1076452315.html

İskoçya Başbakanı Yusuf: Gazzellileri kabul etmeye ve onlara yardım sağlamaya hazırız

İskoçya Başbakanı Yusuf: Gazzellileri kabul etmeye ve onlara yardım sağlamaya hazırız

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, şiddetlenen Filistin-İsrail çatışması bağlamında Gazze Şeridi’nden sığınmacılara kapılarını açmaya ve onlara yardım... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T20:47+0300

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Hamza Yusuf, liderliğindeki İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) kurultay toplantısındaki konuşması sırasında, “Birleşik Krallık Hükümetini iki acil adım atmaya çağırıyorum. İlki, Gazze’den ayrılmak isteyen ve elbette bunu yapabilecek güçte olan kişiler için sığınmacı yerleştirme planı oluşturmaya yönelik çalışmalara derhal başlamaları gerekiyor. Bunu yaptıklarında İskoçya, Birleşik Krallık içinde, bu korkunç saldırılara yakalananlara güvenlik ve sığınak sağlayan ilk ulus olmaya hazırız” açıklamasında bulundu.Birleşik Krallık hükümetine, Gazze’deki yaralı sivillerin tahliyesini organize etme çağrısında bulunan Yusuf, yaralılara tıbbi yardım sağlamak için hastanelerini sunmaya hazır olduklarını söyledi.Halihazırda Gazze’de bir milyona yakın sığınmacının bulunduğuna dikkat çeken İskoçya lideri, uluslararası topluma, bölge sakinleri için sığınma yerlerini sunmaya yönelik küresel program geliştirme yükümlülüğünü üstlenmeye çağrısında bulundu.Yusuf, Gazze’de doktor olarak görev yapan kayınbiraderinin hastanelerde ilaç sıkıntısı gözlemlediğini, bu yüzden doktorların “kime yardım edileceği, kime ölmesine izin verileceği” konusunda ağır kararlar almak zorunda kaldığını anlattığını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/bahceli-israil-filistin-catismalarini-degerlendirdi-gazzede-cocuklar-kursunlarin-canli-hedefi-1076415269.html

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