https://sputniknews.com.tr/20231017/iranda-58-buyuklugunde-deprem-1076444326.html
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T19:52+0300
2023-10-17T19:52+0300
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iran
dünya
ortadoğu
deprem
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İran'ın güneyinde saat 19.40'ta 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. NTV'nin haberine göre sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
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iran, ortadoğu, deprem
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
19:52 17.10.2023 (güncellendi: 20:16 17.10.2023) Abone ol
İran'ın güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın güneyinde saat 19.40'ta 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
NTV'nin haberine göre sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.