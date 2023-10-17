https://sputniknews.com.tr/20231017/iettden-yeni-65-yas-uzeri-ucretsiz-ulasim-aciklamasi-1076422894.html

İETT'den 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşımaya ilişkin yeni açıklama

İETT'den 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşımaya ilişkin yeni açıklama

İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet, özel halk otobüslerinin 65 yaş ve üstü yolcularına ücretsiz taşımama kararının İstanbul’da uygulanmayacağını... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T13:06+0300

2023-10-17T13:06+0300

2023-10-17T13:19+0300

türkiye

iett

65 yaş üstü

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65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım tartışmaları devam ederken İETT'den konuyla ilgili yeni açıklama geldi. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, özel halk otobüslerinin 65 yaş ve üstü yolcularına ücretsiz taşımama kararının İstanbul’da uygulanmayacağını belirtti. Demet, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ulaşım vizyonuyla uygulamaya koyduğumuz, Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır. Dolayısıyla; Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu guruplarını; tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul'da uygulanmayacaktır.”Ne olmuştu?Özel halk otobüsleri, Türkiye genelinde aralarında 65 yaş üstünün de bulunduğu 18 yolcu grubunun her ayın 1'i ile 4'ü arasında ücretsiz taşıma kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230919/basaksehirde-iett-otobusu-devrildi-olay-yerine-cok--sayida-ambulans-ve-itfaiye-sevk-edildi-1075598252.html

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