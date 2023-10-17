https://sputniknews.com.tr/20231017/ibb-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-acikladi-hangi-muzeler-ucretsiz--1076412009.html

İBB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel açıkladı: Hangi müzeler ücretsiz?

İBB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel açıkladı: Hangi müzeler ücretsiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak işletmesindeki müzelerde "müze girişi kampanyası" başlattı. Giriş... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T09:48+0300

2023-10-17T09:48+0300

2023-10-17T09:48+0300

yaşam

istanbul

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müze

kültür ve turizm bakanlığı

ücretsiz

bayram

cumhuriyet

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100. yılına özel müzelerin 100 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, İBB ücretsiz müzeler hangileri?Ücretsiz müzeler hangileri?İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda yerli ziyaretçiler bugün itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.Radar İstanbul kodu gerekliİBB Miras tarafından koruma altına alınan Yerebatan Sarnıcı, tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, dünyanın ilk tam panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Türkiye'den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk'te geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, kampanyayla ilgili şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230827/muzekart-ile-en-cok-ziyaret-edilen-yerler-belli-oldu-1074969563.html

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