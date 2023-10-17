https://sputniknews.com.tr/20231017/ibb-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-acikladi-hangi-muzeler-ucretsiz--1076412009.html
İBB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel açıkladı: Hangi müzeler ücretsiz?
İBB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel açıkladı: Hangi müzeler ücretsiz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak işletmesindeki müzelerde "müze girişi kampanyası" başlattı. Giriş... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T09:48+0300
2023-10-17T09:48+0300
2023-10-17T09:48+0300
yaşam
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müze
kültür ve turizm bakanlığı
ücretsiz
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cumhuriyet
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100. yılına özel müzelerin 100 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, İBB ücretsiz müzeler hangileri?Ücretsiz müzeler hangileri?İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda yerli ziyaretçiler bugün itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.Radar İstanbul kodu gerekliİBB Miras tarafından koruma altına alınan Yerebatan Sarnıcı, tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, dünyanın ilk tam panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Türkiye'den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk'te geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, kampanyayla ilgili şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230827/muzekart-ile-en-cok-ziyaret-edilen-yerler-belli-oldu-1074969563.html
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istanbul cumhuriyet bayramı ücretsiz müzeler,ibb ücretsiz müze,hangi müzeler ücretsiz,istanbul müze,müze giriş fiyatları
İBB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel açıkladı: Hangi müzeler ücretsiz?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak işletmesindeki müzelerde "müze girişi kampanyası" başlattı. Giriş saatleri dikkate alınarak birçok müzeye ücretsiz giriş mümkün oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100. yılına özel müzelerin 100 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, İBB ücretsiz müzeler hangileri?
Ücretsiz müzeler hangileri?
İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda yerli ziyaretçiler bugün itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.
Radar İstanbul kodu gerekli
İBB Miras tarafından koruma altına alınan Yerebatan Sarnıcı, tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, dünyanın ilk tam panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Türkiye'den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk'te geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, kampanyayla ilgili şunları kaydetti:
"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce kurduğu Cumhuriyet'i yaşamanın ve yaşatmanın heyecanıyla müzelerimizde ücretsiz ziyaret kampanyası başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz."