https://sputniknews.com.tr/20231017/fsbden--kirimda-casusluk-operasyonu-1076428181.html

FSB'den Kırım'da 'casusluk' operasyonu

FSB'den Kırım'da 'casusluk' operasyonu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Kırım sakininin Ukrayna özel servisi ile işbirliği yaptığı ve yarımadada patlayıcı gizlediği şüphesi ile gözaltına... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T13:57+0300

2023-10-17T13:57+0300

2023-10-17T13:57+0300

ukrayna krizi

kırım

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna güvenlik servisi

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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bir Kırım sakini, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaptığı ve yarımadada patlayıcı gizlediği şüphesiyle gözaltına alındı.“Bahçesaray ilçesinin 1975 doğumlu bir vatandaşın, Ukrayna Güvenlik Servisi temsilcisi ile işbirliği yaptığı, Kiev'e yarımadadaki sosyopolitik, ekonomik ve askeri durum hakkında bilgi aktardığı tespit edildi” denilen açıklamada, ayrıca şüphelinin SBU’nun talimatı ile ‘bölgede mühimmat içeren gizli depolar tertiplediği’ bilgisi verildi.Açıklamada, “Ukrayna özel servislerinin ajanı, patlayıcı madde içeren bir paketi depodan gizlice çıkardığı sırada FSB mensupları tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.FSB Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol Bölge İdaresi Soruşturma Departmanı, gözaltına alınan şahıs hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun 'Yabancı devlet, uluslararası veya yabancı kuruluşla gizlilik esasına dayalı işbirliği yapma' ve ‘Yasadığı patlayıcı edinme ve bulundurma’ suçlarından dava açıldığını ekledi.

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