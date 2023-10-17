https://sputniknews.com.tr/20231017/fsbden--kirimda-casusluk-operasyonu-1076428181.html
FSB'den Kırım'da 'casusluk' operasyonu
FSB'den Kırım'da 'casusluk' operasyonu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Kırım sakininin Ukrayna özel servisi ile işbirliği yaptığı ve yarımadada patlayıcı gizlediği şüphesi ile gözaltına... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T13:57+0300
2023-10-17T13:57+0300
2023-10-17T13:57+0300
ukrayna krizi
kırım
fsb
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ukrayna
ukrayna krizi
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bir Kırım sakini, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaptığı ve yarımadada patlayıcı gizlediği şüphesiyle gözaltına alındı.“Bahçesaray ilçesinin 1975 doğumlu bir vatandaşın, Ukrayna Güvenlik Servisi temsilcisi ile işbirliği yaptığı, Kiev'e yarımadadaki sosyopolitik, ekonomik ve askeri durum hakkında bilgi aktardığı tespit edildi” denilen açıklamada, ayrıca şüphelinin SBU’nun talimatı ile ‘bölgede mühimmat içeren gizli depolar tertiplediği’ bilgisi verildi.Açıklamada, “Ukrayna özel servislerinin ajanı, patlayıcı madde içeren bir paketi depodan gizlice çıkardığı sırada FSB mensupları tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.FSB Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol Bölge İdaresi Soruşturma Departmanı, gözaltına alınan şahıs hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun 'Yabancı devlet, uluslararası veya yabancı kuruluşla gizlilik esasına dayalı işbirliği yapma' ve ‘Yasadığı patlayıcı edinme ve bulundurma’ suçlarından dava açıldığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231015/rusya-karadenizde-seyreden-abdye-ait-casus-ucagini-engelledi-1076350845.html
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kırım, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna güvenlik servisi, casus
kırım, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna güvenlik servisi, casus
FSB'den Kırım'da 'casusluk' operasyonu
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Kırım sakininin Ukrayna özel servisi ile işbirliği yaptığı ve yarımadada patlayıcı gizlediği şüphesi ile gözaltına alındığını bildirdi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bir Kırım sakini, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile işbirliği yaptığı ve yarımadada patlayıcı gizlediği şüphesiyle gözaltına alındı.
“Bahçesaray ilçesinin 1975 doğumlu bir vatandaşın, Ukrayna Güvenlik Servisi temsilcisi ile işbirliği yaptığı, Kiev'e yarımadadaki sosyopolitik, ekonomik ve askeri durum hakkında bilgi aktardığı tespit edildi” denilen açıklamada, ayrıca şüphelinin SBU’nun talimatı ile ‘bölgede mühimmat içeren gizli depolar tertiplediği’ bilgisi verildi.
Açıklamada, “Ukrayna özel servislerinin ajanı, patlayıcı madde içeren bir paketi depodan gizlice çıkardığı sırada FSB mensupları tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
FSB Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol Bölge İdaresi Soruşturma Departmanı, gözaltına alınan şahıs hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun 'Yabancı devlet, uluslararası veya yabancı kuruluşla gizlilik esasına dayalı işbirliği yapma' ve ‘Yasadığı patlayıcı edinme ve bulundurma’ suçlarından dava açıldığını ekledi.