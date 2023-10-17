https://sputniknews.com.tr/20231017/erdogan-turkiyenin-5-yillik-yol-haritasini-acikladi-1076421716.html

Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını açıkladı

Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortalama yüzde 5 oranında büyüme hedefliyoruz.2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T12:22+0300

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2023-10-17T12:28+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Kalkınma Planı'nı bugün TBMM'ye sunacaklarını belirtti. X sosyal medya hesabından plana ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu söyledi.Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır. 1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. 2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. 3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. 4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. 5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" diye yazdı.Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;"2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz.5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır.1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.12’nci Kalkınma Planı döneminde; Ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7.5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4.7’ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum."

https://sputniknews.com.tr/20231017/cevdet-yilmaz-buyume-tahminini-acikladi-memuru-isciyi-ve-emekliyi-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1076414829.html

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