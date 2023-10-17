Türkiye
Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışmasında 10.gün
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim krizi kız çocuklarını da vuracak
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Milliler 6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijitalleşme ve zayıflayan komşuluk ilişkileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Almanya'da eyalet seçimleri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Abbas’ın danışmanı: ABD, İsrail'in eylemlerini etkileme çağrımıza yanıt vermedi
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçiler, Hamas'ın silahlarının geldiği yeri araştıracak
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Türkiye'yle ticaret hacmi 60 milyar doları aştı
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Arap basını: Putin'in Ukrayna’ya yönelik planları Zelenskiy’i panikletti
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Çin: ‘Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
BDT Dışişleri Bakanları’ndan Ortadoğu'da adil bir barışın sağlanması çağrısı
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den gazetecilere: Zafere kadar yolsuzlukları gündeme getirmeyin
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Hastane toplu mezara dönüşecek
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Gazze sakini kadın: Hastanelerin çoğu hizmet vermeyi durdurdu
19:31
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li emekli generalden itiraf: Yardımlar nedeniyle ordumuz zayıf durumda
19:40
1 dk
SESLİ HABER
CPJ: İsrail-Filistin çatışması nedeniyle 12 gazeteci yaşamını yitirdi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington’un Ukrayna ve İsrail'e yardım konusundaki tutumu farklı
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesi kabul edilemez
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Açlık sınırı 12 bin 612 TL olarak açıklandı
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Orban: Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Ülkelerimizde bir Nazinin asla alkışlanmayacağını umuyorum’
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Türkiye'nin garantörlük teklifinin ayrıntıları
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Hakan Fidan'dan garantörlük formülü önerisi
12:00
90 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 5 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
13:34
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsrail-Filistin çatışmalarında son durum
15:04
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: ‘Batı, Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor’
18:12
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘Dünya ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak’
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231017/erdogan-turkiyenin-5-yillik-yol-haritasini-acikladi-1076421716.html
Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını açıkladı
Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortalama yüzde 5 oranında büyüme hedefliyoruz.2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T12:22+0300
2023-10-17T12:28+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/07/1076120412_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_25f23a72d5055e20a40d16e67b315e10.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Kalkınma Planı'nı bugün TBMM'ye sunacaklarını belirtti. X sosyal medya hesabından plana ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu söyledi.Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır. 1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. 2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. 3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. 4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. 5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" diye yazdı.Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;"2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz.5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır.1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.12’nci Kalkınma Planı döneminde; Ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7.5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4.7’ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20231017/cevdet-yilmaz-buyume-tahminini-acikladi-memuru-isciyi-ve-emekliyi-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1076414829.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/07/1076120412_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_4d09f7757d9dea2d7726ce446c302d0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını açıkladı

12:22 17.10.2023 (güncellendi: 12:28 17.10.2023)
© AA / Murat Kula.
. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA / Murat Kula
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortalama yüzde 5 oranında büyüme hedefliyoruz.2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Kalkınma Planı'nı bugün TBMM'ye sunacaklarını belirtti. X sosyal medya hesabından plana ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu söyledi.
Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır. 1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. 2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. 3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. 4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. 5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" diye yazdı.
Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;
"2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz.
5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır.
1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.
2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.
3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.
4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.
5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.
12’nci Kalkınma Planı döneminde; Ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7.5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4.7’ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
EKONOMİ
Cevdet Yılmaz, büyüme tahminlerini açıkladı: Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz
10:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала