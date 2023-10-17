https://sputniknews.com.tr/20231017/diplomatik-kaynak-acikladi-isvecin-nato-uyeliginde-acele-etmeyecegiz-1076413060.html

Diplomatik kaynak açıkladı: 'İsveç'in NATO üyeliğinde acele etmeyeceğiz'

Diplomatik kaynak açıkladı: 'İsveç'in NATO üyeliğinde acele etmeyeceğiz'

Başkent Ankara’da İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili süreçlerde yer alan diplomatik kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Batı'dan İsveç'in NATO... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T10:53+0300

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İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili süreçlerde yer alan diplomatik kaynak, “Batılı ülkelerden periyodik olarak İsveç'in NATO üyeliğinin yıl sonuna kadar gerektiğine dair sinyaller aldığımızı söyleyebilirim” dedi. Ancak Türkiye’nin kendisine şart koşulacak bir ülke olmadığının altını çizen diplomat, “Durum analizine göre karar parlamento tarafından verilecek. Bizim acelemiz yok, acele etmeye niyetimiz de yok” ifadelerini kullandı.Uluslararası haber ajansı Reuters'in daha önce kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye, F-16 savaş uçağı satın alma teklifine ABD'den destek işaretleri beklediği için İsveç'in NATO'ya katılım onayını ertelemek istiyor.Finlandiya ve İsveç, Mayıs 2022'de Ukrayna'da yaşanan olaylar sonrası ittifaka katılmak için başvuruda bulunmuştu. Finlandiya 4 Nisan'da 31. NATO üyesi olurken, İsveç'in başvurusu henüz Macaristan ve Türkiye’den nihai onay almadı.Avrupa Birliği üyesi İsveç, NATO Zirvesi öncesinde Vilnius'ta Türk tarafıyla yaptığı görüşmelerde, başvuruyu onaylaması karşılığında Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin desteklenmesi konusunda yardımcı olmayı kabul etmişti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, aynı zamanda İsveç'in NATO'ya katılımı ile Türkiye'nin AB'ye katılımı konularının ‘birbirleriyle ilişkili olmadığını’ vurgulamış, İsveç'in bu sonbaharda ittifaka katılacağı konusunda iyimser olduğunu sözlerine eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-isvec-ukraynaya-savas-ucaklari-tedariki-karsiliginda-nato-uyeligi-istedi-1076088004.html

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