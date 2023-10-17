https://sputniknews.com.tr/20231017/cevdet-yilmaz-buyume-tahminini-acikladi-memuru-isciyi-ve-emekliyi-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1076414829.html
Cevdet Yılmaz, büyüme tahminlerini açıkladı: Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Cevdet Yılmaz, büyüme tahminlerini açıkladı: Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz" dedi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T10:40+0300
2023-10-17T10:40+0300
2023-10-17T10:41+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 Bütçe Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, "Küresel iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.
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cevdet yılmaz
Cevdet Yılmaz, büyüme tahminlerini açıkladı: Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz
10:40 17.10.2023 (güncellendi: 10:41 17.10.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 Bütçe Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, "Küresel iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.