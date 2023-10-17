https://sputniknews.com.tr/20231017/cevdet-yilmaz-buyume-tahminini-acikladi-memuru-isciyi-ve-emekliyi-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1076414829.html

Cevdet Yılmaz, büyüme tahminlerini açıkladı: Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cevdet Yılmaz, büyüme tahminlerini açıkladı: Memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz" dedi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T10:40+0300

2023-10-17T10:40+0300

2023-10-17T10:41+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 Bütçe Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, "Küresel iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

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2023

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cevdet yılmaz