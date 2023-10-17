https://sputniknews.com.tr/20231017/bidenin-hem-israili-hem-de-ukraynayi-destekleyecek-gucte-olduklari-sozlerine-rusyadan-yanit-1076417526.html
Biden'ın 'hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı destekleyecek güçte oldukları' sözlerine Rusya'dan yanıt
Biden'ın 'hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı destekleyecek güçte oldukları' sözlerine Rusya'dan yanıt
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, ABD Başkanı Joe Biden'ın hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı destekleyecek güçte olduklarına... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T11:21+0300
2023-10-17T11:21+0300
2023-10-17T11:21+0300
dünya
aleksey puşkov
abd
joe biden
israil
ukrayna
ukrayna krizi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Joe Biden'ın sözlerine atıfta bulunarak bazı faktörlerin ABD'nin İsrail ve Ukrayna krizleriyle başa çıkma kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.Puşkov Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:Puşkov ayrıca ABD'de kamuoyunun 'daha önce hiç olmadığı kadar' bölündüğünü ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin İsrail'i desteklemek için Ukrayna'ya yardımdan fon aktarılmasını talep ettiğini de hatırlattı. Senatör ek olarak, İsrail'in Hamas'a karşı ilan ettiği 'uzun süreli askeri harekat' için mühimmatı olmadığını belirterek bunu yalnızca ABD'nin sağlayabileceğini fakat Ukrayna'da da teçhizat konusunda sorunlar olduğunun altını çizdi.Senatör son olarak tüm bu hususların ABD'nin aynı anda iki krizle başa çıkma kabiliyeti üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/irandan-israile-bir-tehdit-daha-onleyici-tedbirler-alinabilir-1076411859.html
israil
ukrayna
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6aa0820477f5f1c2015164c9e9c788a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksey puşkov, abd, joe biden, israil, ukrayna, ukrayna krizi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
aleksey puşkov, abd, joe biden, israil, ukrayna, ukrayna krizi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Biden'ın 'hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı destekleyecek güçte oldukları' sözlerine Rusya'dan yanıt
Abone ol
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, ABD Başkanı Joe Biden'ın hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı destekleyecek güçte olduklarına ilişkin sözlerine değerlendirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Joe Biden'ın sözlerine atıfta bulunarak bazı faktörlerin ABD'nin İsrail ve Ukrayna krizleriyle başa çıkma kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.
Puşkov Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
Biden, küstahça ABD'nin aynı anda hem Orta Doğu hem de Ukrayna krizleriyle başa çıkabileceğini iddia etti. Bakalım bu onu ve onunla birlikte ABD'yi seçim yılında nereye götürecek?
Puşkov ayrıca ABD'de kamuoyunun 'daha önce hiç olmadığı kadar' bölündüğünü ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin İsrail'i desteklemek için Ukrayna'ya yardımdan fon aktarılmasını talep ettiğini de hatırlattı. Senatör ek olarak, İsrail'in Hamas'a karşı ilan ettiği 'uzun süreli askeri harekat' için mühimmatı olmadığını belirterek bunu yalnızca ABD'nin sağlayabileceğini fakat Ukrayna'da da teçhizat konusunda sorunlar olduğunun altını çizdi.
Senatör son olarak tüm bu hususların ABD'nin aynı anda iki krizle başa çıkma kabiliyeti üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabileceğini vurguladı.