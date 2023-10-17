https://sputniknews.com.tr/20231017/bidenin-hem-israili-hem-de-ukraynayi-destekleyecek-gucte-olduklari-sozlerine-rusyadan-yanit-1076417526.html

Biden'ın 'hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı destekleyecek güçte oldukları' sözlerine Rusya'dan yanıt

Biden'ın 'hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı destekleyecek güçte oldukları' sözlerine Rusya'dan yanıt

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, ABD Başkanı Joe Biden'ın hem İsrail'i hem de Ukrayna'yı destekleyecek güçte olduklarına... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T11:21+0300

2023-10-17T11:21+0300

2023-10-17T11:21+0300

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abd

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ukrayna

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israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Joe Biden'ın sözlerine atıfta bulunarak bazı faktörlerin ABD'nin İsrail ve Ukrayna krizleriyle başa çıkma kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.Puşkov Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:Puşkov ayrıca ABD'de kamuoyunun 'daha önce hiç olmadığı kadar' bölündüğünü ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin İsrail'i desteklemek için Ukrayna'ya yardımdan fon aktarılmasını talep ettiğini de hatırlattı. Senatör ek olarak, İsrail'in Hamas'a karşı ilan ettiği 'uzun süreli askeri harekat' için mühimmatı olmadığını belirterek bunu yalnızca ABD'nin sağlayabileceğini fakat Ukrayna'da da teçhizat konusunda sorunlar olduğunun altını çizdi.Senatör son olarak tüm bu hususların ABD'nin aynı anda iki krizle başa çıkma kabiliyeti üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabileceğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/irandan-israile-bir-tehdit-daha-onleyici-tedbirler-alinabilir-1076411859.html

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aleksey puşkov, abd, joe biden, israil, ukrayna, ukrayna krizi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu