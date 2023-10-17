https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-washington-ile-karakas-yaptirimlar-ve-secimler-konusunda-anlasti-1076395833.html

Batı basını: ABD ile Venezüella yaptırımlar ve seçimler konusunda anlaştı

Batı basını: ABD ile Venezüella yaptırımlar ve seçimler konusunda anlaştı

ABD basınında çıkan bir haberde Venezüella'da denetimli seçimler yapılması halinde Washington'un yaptırımları hafifleteceği iddia edildi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T00:28+0300

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dünya

abd

venezuela

joe biden

nicolas maduro

petrol

yaptırım

ekonomik yaptırım

barbados

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ABD'de yayın yapan bir gazetenin muhtelif kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ve Venezüella, ABD'nin ülkenin petrol sektörüne yönelik yaptırımlarını hafifletmesi ve Venezüella'nın 2024 yılında uluslararası denetim altında başkanlık seçimlerine gitmesini öngören bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Haberde şu cümlelere yer verdi:ABD'nin anlaşmayı, mevcut Venezüellahükümetinin ABD destekli muhalefetle 2024 yılında "daha özgür" seçimlerin yapılacağına dair bir anlaşma imzalamasının ardından açıklamayı planladığı belirtildi. İlgili belgenin imzalanmasının ise Salı günü Barbados'ta yapılacak bir toplantıda gerçekleşmesi planlanıyor.Anlaşmanın, ABD'deki Venezüella varlıklarının dondurulmasını içermediği ifade edildi.ABD, Venezüella hükümetine ve bireylerine 15 yılı aşkın bir süredir yaptırımlar uyguluyor. Ancak ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018'deki seçim zaferinin gayrimeşru olduğunu iddiasında sonra 2019'da bu yaptırımlar önemli ölçüde genişletildi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/abdden-petrol-krizine-cozum-arayisi-venezuella-petrolu-1076233775.html

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abd, venezuela, joe biden, nicolas maduro, petrol, yaptırım, ekonomik yaptırım, barbados