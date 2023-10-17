https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-washington-ile-karakas-yaptirimlar-ve-secimler-konusunda-anlasti-1076395833.html
Batı basını: ABD ile Venezüella yaptırımlar ve seçimler konusunda anlaştı
Batı basını: ABD ile Venezüella yaptırımlar ve seçimler konusunda anlaştı
ABD basınında çıkan bir haberde Venezüella'da denetimli seçimler yapılması halinde Washington'un yaptırımları hafifleteceği iddia edildi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T00:28+0300
2023-10-17T00:28+0300
2023-10-17T00:28+0300
dünya
abd
venezuela
joe biden
nicolas maduro
petrol
yaptırım
ekonomik yaptırım
barbados
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103957/73/1039577399_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_9a725ff0792eaac4f2a7c1302defe4c5.jpg
ABD'de yayın yapan bir gazetenin muhtelif kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ve Venezüella, ABD'nin ülkenin petrol sektörüne yönelik yaptırımlarını hafifletmesi ve Venezüella'nın 2024 yılında uluslararası denetim altında başkanlık seçimlerine gitmesini öngören bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Haberde şu cümlelere yer verdi:ABD'nin anlaşmayı, mevcut Venezüellahükümetinin ABD destekli muhalefetle 2024 yılında "daha özgür" seçimlerin yapılacağına dair bir anlaşma imzalamasının ardından açıklamayı planladığı belirtildi. İlgili belgenin imzalanmasının ise Salı günü Barbados'ta yapılacak bir toplantıda gerçekleşmesi planlanıyor.Anlaşmanın, ABD'deki Venezüella varlıklarının dondurulmasını içermediği ifade edildi.ABD, Venezüella hükümetine ve bireylerine 15 yılı aşkın bir süredir yaptırımlar uyguluyor. Ancak ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018'deki seçim zaferinin gayrimeşru olduğunu iddiasında sonra 2019'da bu yaptırımlar önemli ölçüde genişletildi.
https://sputniknews.com.tr/20231011/abdden-petrol-krizine-cozum-arayisi-venezuella-petrolu-1076233775.html
venezuela
barbados
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103957/73/1039577399_139:0:860:541_1920x0_80_0_0_5cc4b7856be0502f4ea59e26c18dca4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, venezuela, joe biden, nicolas maduro, petrol, yaptırım, ekonomik yaptırım, barbados
abd, venezuela, joe biden, nicolas maduro, petrol, yaptırım, ekonomik yaptırım, barbados
Batı basını: ABD ile Venezüella yaptırımlar ve seçimler konusunda anlaştı
Abone ol
ABD basınında çıkan bir haberde Venezüella'da denetimli seçimler yapılması halinde Washington'un yaptırımları hafifleteceği iddia edildi.
ABD'de yayın yapan bir gazetenin muhtelif kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ve Venezüella, ABD'nin ülkenin petrol sektörüne yönelik yaptırımlarını hafifletmesi ve Venezüella'nın 2024 yılında uluslararası denetim altında başkanlık seçimlerine gitmesini öngören bir anlaşma üzerinde uzlaştı.
Haberde şu cümlelere yer verdi:
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD'nin Venezüella'ya ait petrol endüstrisi üzerindeki yaptırımları hafifleteceği ve Venezüella'nın da gelecek yıl uluslararası gözetim altında rekabetçi başkanlık seçimleri yapmasına izin vereceği bir anlaşma üzerinde anlaştı.
ABD'nin anlaşmayı, mevcut Venezüellahükümetinin ABD destekli muhalefetle 2024 yılında "daha özgür" seçimlerin yapılacağına dair bir anlaşma imzalamasının ardından açıklamayı planladığı belirtildi. İlgili belgenin imzalanmasının ise Salı günü Barbados'ta yapılacak bir toplantıda gerçekleşmesi planlanıyor.
Anlaşmanın, ABD'deki Venezüella varlıklarının dondurulmasını içermediği ifade edildi.
ABD, Venezüella hükümetine ve bireylerine 15 yılı aşkın bir süredir yaptırımlar uyguluyor. Ancak ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018'deki seçim zaferinin gayrimeşru olduğunu iddiasında sonra 2019'da bu yaptırımlar önemli ölçüde genişletildi.