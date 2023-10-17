https://sputniknews.com.tr/20231017/bakan-fidan-islam-isbirligi-teskilatinin-disisleri-bakanlari-olaganustu-toplanacak-1076422695.html
Bakan Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak
Bakan Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak
Dışişleri Bakanı Fidan, "Filistin Devleti kurulmadıkça, bölgeye barış gelmeyecektir. Gazze'deki savaş sona ermeli." dedi. Bununla birlikte Fidan, "İslam... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T12:57+0300
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israil-filistin
hakan fidan
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Bakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile birlikte açıklamalarda bulundu. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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türkiye, filistin, israil-filistin, hakan fidan, gazze
türkiye, filistin, israil-filistin, hakan fidan, gazze
Bakan Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak
12:57 17.10.2023 (güncellendi: 13:13 17.10.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, "Filistin Devleti kurulmadıkça, bölgeye barış gelmeyecektir. Gazze'deki savaş sona ermeli." dedi. Bununla birlikte Fidan, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları yarın Cizre'de olağanüstü toplanacaktır." açıklamasını yaptı.
Bakan Fidan, Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile birlikte açıklamalarda bulundu. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"(İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor"
"Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz"
"Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır"
"(İsrail-Filistin) Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi"
"Türkiye, tarihi olan mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin"
"1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi adım atma zamanı gelmiştir"