Arşiv kareleriyle İsrail-Filistin sorunu
18:13 17.10.2023 (güncellendi: 18:53 17.10.2023)
İsrail ile Filistinliler arasındaki sorun, dünyada en uzun süren anlaşmazlıklardan birinden kaynaklanıyor.
Anlaşmazlığın kökeni, Akdeniz sahiliyle Şeria Nehri arasındaki bölgede hak iddiasına dayanıyor. Birçok çatışma, can kaybı, yıkım ve acıya neden olan İsrail-Filistin sorununda tekrar gerginliğin tırmandığı bu dönemde Sputnik, çatışmanın tarihçesini gözler önüne seren arşiv karelerini derledi.
© AP Photo / Max Nashİsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği operasyon sırasında patlatılan ev, Haziran 1989
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© AP Photo / Max Nash
İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği operasyon sırasında patlatılan ev, Haziran 1989
© AFP 2023 / Patrick BazFilistinli gençler, İsrail ordusuna ait aracı taşlarken, 1993
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© AFP 2023 / Patrick Baz
Filistinli gençler, İsrail ordusuna ait aracı taşlarken, 1993
© AFP 2023 / Pierre Guillaudİsrail ordusuna ait ABD yapımı tank Golan Tepelerinde, Haziran 1967
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© AFP 2023 / Pierre Guillaud
İsrail ordusuna ait ABD yapımı tank Golan Tepelerinde, Haziran 1967
© AFP 2023Arap-İsrail savaşı sırasında çekilen Kudüs görüntüsü, Ağustos 1949
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© AFP 2023
Arap-İsrail savaşı sırasında çekilen Kudüs görüntüsü, Ağustos 1949
© AFP 2023 / IntercontinentaleYeni kurulan İsrail devletinde bayrak çekme töreni. İsrail devleti, Tel Aviv'de 14 Mayıs 1948'de saat 16:00'da ilan edildi. Filistinliler, 15 Mayıs'ı "El Nakba" diye anarlar, yani "Felaket" günü.
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© AFP 2023 / Intercontinentale
Yeni kurulan İsrail devletinde bayrak çekme töreni. İsrail devleti, Tel Aviv'de 14 Mayıs 1948'de saat 16:00'da ilan edildi. Filistinliler, 15 Mayıs'ı "El Nakba" diye anarlar, yani "Felaket" günü.
© AFP 2023 / UNRWA1948 Arap–İsrail Savaşının ardından evlerinden 'yeşil hat' ile ayrılan Filistinli kadın ile çocuğu, 1948
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© AFP 2023 / UNRWA
1948 Arap–İsrail Savaşının ardından evlerinden 'yeşil hat' ile ayrılan Filistinli kadın ile çocuğu, 1948
© AFP 2023 / H. PINN1948 Arap-İsrail Savaşında büyük tahribata uğrayan Kudüs sokakları, Temmuz 1948
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© AFP 2023 / H. PINN
1948 Arap-İsrail Savaşında büyük tahribata uğrayan Kudüs sokakları, Temmuz 1948
© AFP 2023İsrailli asker, Batı Şeria'ya ulaşmak için savaşta yıkılmış olan Allenby Köprüsünü geçmeye çalışan Filistinli göçmenleri izlerken, 22 Haziran 1967
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© AFP 2023
İsrailli asker, Batı Şeria'ya ulaşmak için savaşta yıkılmış olan Allenby Köprüsünü geçmeye çalışan Filistinli göçmenleri izlerken, 22 Haziran 1967
© AP Photo / Jim Pringle1948 Arap-İsrail savaşı sırasında Kudüs'e düzenlenen bombardıman
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© AP Photo / Jim Pringle
1948 Arap-İsrail savaşı sırasında Kudüs'e düzenlenen bombardıman
© AP PhotoGazze kentinde devriye gezen İsrailli askerler, 6 Mart 1971
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© AP Photo
Gazze kentinde devriye gezen İsrailli askerler, 6 Mart 1971