https://sputniknews.com.tr/20231017/arsiv-kareleriyle-israil-filistin-sorunu-1076441417.html

Arşiv kareleriyle İsrail-Filistin sorunu

Arşiv kareleriyle İsrail-Filistin sorunu

İsrail ile Filistinliler arasındaki sorun, dünyada en uzun süren anlaşmazlıklardan birinden kaynaklanıyor. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T18:13+0300

2023-10-17T18:13+0300

2023-10-17T18:53+0300

multimedya

fotoğraf

israil-filistin

gazze şeridi

akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076427055_0:37:1019:610_1920x0_80_0_0_20dc98a5281ba6c7e2ef35513f7ce180.jpg

Anlaşmazlığın kökeni, Akdeniz sahiliyle Şeria Nehri arasındaki bölgede hak iddiasına dayanıyor. Birçok çatışma, can kaybı, yıkım ve acıya neden olan İsrail-Filistin sorununda tekrar gerginliğin tırmandığı bu dönemde Sputnik, çatışmanın tarihçesini gözler önüne seren arşiv karelerini derledi.

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fotoğraf, israil-filistin, gazze şeridi, akdeniz, фото