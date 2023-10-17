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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Altında yükseliş sürüyor
Altında yükseliş sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 27,9020 liradan, euro 29,4190 liradan güne başladı. Gram altında ise günün fiyatı 1.719 liradan başlıyor. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27,9000 liradan alınan dolar, 27,9020 liradan satılıyor. 29,4170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,4190 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,8800 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4040 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 719 lira, çeyrek altın 2 bin 785 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 105 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1916 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.934puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 89.21 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89.21 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.161 dolar seviyesinde.
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dolar kaç tl oldu,dolar ne kadar,dolar euro,gram altın fiyatları,çeyrek ne kadar
dolar kaç tl oldu,dolar ne kadar,dolar euro,gram altın fiyatları,çeyrek ne kadar

Altında yükseliş sürüyor

09:24 17.10.2023
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,9020 liradan, euro 29,4190 liradan güne başladı. Gram altında ise günün fiyatı 1.719 liradan başlıyor.
Serbest piyasada 27,9000 liradan alınan dolar, 27,9020 liradan satılıyor. 29,4170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,4190 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,8800 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4040 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 719 lira, çeyrek altın 2 bin 785 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 105 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1916 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.934puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 89.21 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89.21 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 28.161 dolar seviyesinde.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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