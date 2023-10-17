https://sputniknews.com.tr/20231017/2024-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1076447873.html

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T21:37+0300

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tbmm

tbmm başkanlığı

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2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek.Bütçe Kanunu ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifleri ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 20 Ekim'de Komisyonda yapacağı sunumla başlanacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç, TBMM Genel Kurulunda devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230715/2023-yili-ek-butcesi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1073559683.html

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