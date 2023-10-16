https://sputniknews.com.tr/20231016/yesil-sol-parti-kongresinde-abdullah-ocalan-posteri-acan-2-kisi-tutuklandi-1076391351.html
Yeşil Sol Parti kongresinde Abdullah Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
Yeşil Sol Parti kongresinde Abdullah Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan posterini açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T16:40+0300
2023-10-16T16:40+0300
2023-10-16T16:40+0300
politika
yeşil sol parti
hedep
abdullah öcalan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075906694_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5637433e5cebb06c9510728d411589b8.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231015/yesil-sol-parti-kongresinde-abdullah-ocalan-posteri-acan-2-kisi-gozaltina-alindi-1076351570.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075906694_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8b1ac8ff0a51a6dda1546690de5917cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yeşil sol parti, hedep, abdullah öcalan
yeşil sol parti, hedep, abdullah öcalan
Yeşil Sol Parti kongresinde Abdullah Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
Abone ol
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan posterini açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.