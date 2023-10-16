https://sputniknews.com.tr/20231016/yargitaydan-emsal-karar-tazminatsiz-isten-cikarilma-nedeni-sayildi-1076376157.html
Yargıtay'dan emsal karar: Tazminatsız işten çıkarılma nedeni sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Tazminatsız işten çıkarılma nedeni sayıldı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 'dedikodu' yapan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasının önünü açtı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T10:13+0300
2023-10-16T10:13+0300
2023-10-16T10:13+0300
türkiye
yargıtay
mahkeme
yüksek mahkeme
tazminat
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Gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkarılan genç, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kıdem ve ihbar tazminatı talep eden davacı genç, fazla çalışma ücretlerini de istedi. Mahkemede ifade veren davalı şirket avukatı ise, davacının, talep edilen alacakların zaman aşımına uğradığını, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağı bulunmadığını öne sürdü.İşveren, davacının işini doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun yapmadığını, 'dedikodu' yaptığı sözlü uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmediği için iş sözleşmesinin feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.Kararın her iki taraf avukatınca temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, mesai arkadaşlarına iftira atarak, onların dedikodularını yapan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını yerinde buldu.Yargıtay kararını verdiKararın sadece mesai saatlerinin hesaplanması yönünde bozulmasına hükmetti. Yargıtay kararında şöyle denildi: "Somut olayda; dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2 bin TL fazla çalışma ücreti talep edilmiştir. Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de; ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20231015/yargitaydan-bosanma-davalari-ile-ilgili-emsal-karar-1076344940.html
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yargıtay, mahkeme, yüksek mahkeme, tazminat
yargıtay, mahkeme, yüksek mahkeme, tazminat
Yargıtay'dan emsal karar: Tazminatsız işten çıkarılma nedeni sayıldı
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 'dedikodu' yapan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasının önünü açtı.
Gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkarılan genç, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kıdem ve ihbar tazminatı talep eden davacı genç, fazla çalışma ücretlerini de istedi. Mahkemede ifade veren davalı şirket avukatı ise, davacının, talep edilen alacakların zaman aşımına uğradığını, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağı bulunmadığını öne sürdü.
İşveren, davacının işini doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun yapmadığını, 'dedikodu' yaptığı sözlü uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmediği için iş sözleşmesinin feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.
Kararın her iki taraf avukatınca temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, mesai arkadaşlarına iftira atarak, onların dedikodularını yapan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını yerinde buldu.
Yargıtay kararını verdi
Kararın sadece mesai saatlerinin hesaplanması yönünde bozulmasına hükmetti. Yargıtay kararında şöyle denildi:
"Somut olayda; dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2 bin TL fazla çalışma ücreti talep edilmiştir. Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de; ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir."