https://sputniknews.com.tr/20231016/rus-ucagi-kirima-yonelen-abd-ihasini-sert-donuse-zorladi-1076393153.html

Rus uçağı, Kırım’a yönelen ABD İHA’sını sert dönüşe zorladı

Rus uçağı, Kırım’a yönelen ABD İHA’sını sert dönüşe zorladı

Karadeniz hava sahasında seyrederken Kırım’ın doğu kıyılarına yönelen ABD’ye ait Global Hawk stratejik insansız hava aracı (İHA), Rus Su-27 savaş uçağının... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T17:23+0300

2023-10-16T17:23+0300

2023-10-16T17:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

karadeniz

su-27 avcı uçağı

rusya savunma bakanlığı

rus hava-uzay kuvvetleri

rq-4 global hawk

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Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Karadeniz hava sahasında seyrederken Kırım’ın doğu kıyılarına yönelen ABD’ye ait bir Global Hawk stratejik insansız hava aracı, Rus Su-27 savaş uçağının yaklaşmasıyla sert bir şekilde dönüş yaparak Sicilya’daki üssüne geri döndü.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Ekim tarihinde Karadeniz hava sahasında Rusya’nın sınırlarına doğru yaklaşan bir hava hedefinin saptandığını, hedefin tanımlanması için nöbetçi hava savunma kuvvetlerinden bir Su-27 uçağının havaya kaldırıldığını, hedefin RQ-4B Global Hawk olarak tanımlandığını duyurmuştu.Flightradar24'ün verilerine göre Amerikan İHA’sı 14 Ekim tarihinde Moskova saati ile 7.30’da (TSİ ile aynı) Sicilya’daki üsten havalandı ve 11.00 sularında Karadeniz’in orta kısmına ulaştı, ardından bu tipteki İHA’lar için standart olarak kabul edilen bölgede neredeyse 24 saat boyunca seyretti.Amerikan İHA’sı 15 Ekim’de, sabah 05.40 sularında alışılmadık bir manevra yaparak, Kırım'ın doğu kıyılarına doğru ilerlemeye başladı, ancak 10 dakika sonra sert bir şekilde dönüş yaparak Karadeniz hava sahasındaki seyrine son verdi ve Sicilya’daki üssüne geri döndü.Rusya Savunma Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, Rus Su-27 savaş uçağının uçuşunun ‘güvenlik önlemlerine uygun olarak, tarafsız sular üzerinde hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara titizlikle uyularak gerçekleştirildiği’ kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231015/rusya-karadenizde-seyreden-abdye-ait-casus-ucagini-engelledi-1076350845.html

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ukrayna krizi, ukrayna, karadeniz, su-27 avcı uçağı, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, rq-4 global hawk