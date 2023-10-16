Rus Su-30SM savaş uçağının mürettebatı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağı imha etti

Bu videoyu görüntülemek için lütfen JavaScript'i aktif hale getirin ve bir ağ tarayıcınızı HTML 5 videoları destekleyen bir hale getirmek için güncelleme yapmayı düşünün. © Sputnik

Abone ol

Olağanüstü yüksek manevra kabiliyetine sahip çok amaçlı avcı uçakları hem özel askeri operasyon bölgesinin belirli noktalarında devriye görevini yerine getiriyor, hem de Ukrayna ordusunun hedefleri ile askeri araçlarına saldırı yapılırken askeri helikopterler ve bombardıman uçaklarının güvenliğini sağlıyor.