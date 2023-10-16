https://sputniknews.com.tr/20231016/rus-su-30sm-savas-ucaginin-murettebati-ukrayna-hava-kuvvetlerine-ait-bir-ucagi-imha-etti--1076389452.html
Rus Su-30SM savaş uçağının mürettebatı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağı imha etti
Rus Su-30SM savaş uçağının mürettebatı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağı imha etti
Olağanüstü yüksek manevra kabiliyetine sahip çok amaçlı avcı uçakları hem özel askeri operasyon bölgesinin belirli noktalarında devriye görevini yerine... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T17:27+0300
2023-10-16T17:27+0300
2023-10-16T17:27+0300
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Rus Su-30SM savaş uçağının mürettebatı, Güney Donetsk yönünde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı imha etti
Rus Su-30SM savaş uçağının mürettebatı, Güney Donetsk yönünde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı imha etti
2023-10-16T17:27+0300
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rusya, ukrayna, video
Rus Su-30SM savaş uçağının mürettebatı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağı imha etti
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Olağanüstü yüksek manevra kabiliyetine sahip çok amaçlı avcı uçakları hem özel askeri operasyon bölgesinin belirli noktalarında devriye görevini yerine getiriyor, hem de Ukrayna ordusunun hedefleri ile askeri araçlarına saldırı yapılırken askeri helikopterler ve bombardıman uçaklarının güvenliğini sağlıyor.