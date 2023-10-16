https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-kurmaylarini-topladi-gundem-gazze-ve-donbass-1076391776.html

Putin kurmaylarını topladı: Gündem Gazze ve Donbass

Putin kurmaylarını topladı: Gündem Gazze ve Donbass

Rusya lideri Putin, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda hem Filistin hem de İsrail'de çok sayıda Rusya vatandaşının yaşadığına ve sivil nüfusun acı çektiğine... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T16:29+0300

2023-10-16T16:29+0300

2023-10-16T17:31+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya Ulusal Muhafızları Başkanı Viktor Zolotov da dahil kurmaylarıyla İsrail-Filistin çatışmasına ve özel askeri harekata ilişkin bir toplantı yaptı.Toplantının başında konuşan Putin, "İki konuyu istişare edeceğiz. Birincisi, özel askeri harekat bölgesindeki durum, Savunma Bakanı Şoygu'dan durumu kısaca anlatmasını rica edeceğim. İkinci konu, Filistin-İsrail çatışmasının yaşandığı bölgedeki durum, Gazze'deki durum" dedi.Hem Filistin hem de İsrail'de çok sayıda Rusya vatandaşı bulunduğunu ve sivil nüfusun acı çektiğini söyleyen Putin, bölgedeki tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım sunulmasıyla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.Putin, İsrail-Filistin çatışması hakkında gün içinde bölgedeki liderlerle bir dizi telefon görüşmesi yaptığını ve birkaç görüşme daha yapacağını belirtti.Rusya, BMGK'ya İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili tasarı sunduRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Çin'de bulunması nedeniyle İsrail-Filistin çatışmasındaki durumu aktaran Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Değerlendirmemize göre, Ortadoğu'da çatışma bölgesindeki durum şiddetlenme eğilimine sahip" dedi.Ryabkov, Rusya'nın siyasi düzlemde azami çaba sarf ettiğine dikkat çekerek Moskova'nın İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili bir karar taslağını BMGK'ya sunduğunu açıkladı.'Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor'Gazze Şeridi'nin ve oradaki insanların fiilen insani felaketle karşı karşıya olduğunun altını çizen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İsrail-Filistin çatışmasının kontrolden çıkma riski yüksek'İsrail ordusunun bölgede ayrım gözetmeksizin operasyon düzenlediğini, kara harekatı ve İsrail'in Gazze'ye girme tehdidinin sürdüğünü belirten Ryabkov, "Esasen, bu çatışmanın kontrolden çıkma riski yüksek. Mevcut durumu koordine etmek ve vatandaşlarımızın riskli bölgeden, tehdit altındaki bölgeden çıkışını garanti eden koşulları oluşturmak için siyasi düzlemde ortaklarımızla etkileşim konusunda azami çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.'Esas sorumluluk ABD'ye ait'Mevcut dramatik krizin esas sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu kaydeden Ryabkov, "Zira bu ülke, uzun yıllar boyunca çözümü tekeline almaya, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarını görmezden gelmeye çalıştı. Şimdi de gereken çözümün uygulanmasını engelliyorlar" eleştirisinde bulundu.'Rusya ordusu, özel askeri harekata kendinden emin şekilde devam ediyor'Savunma Bakanı Şoygu ise, Rusya ordusunun özel askeri harekattaki görevleri kendinden emin şekilde yerine getirmeyi sürdürdüğünü söyledi.Rusya ordusunun konumunun güçlendirilmesi gereken bölgelerde askeri faaliyetlerin sürdüğünü anlatan Şoygu, "Birlikler profesyonel faaliyetler yürütüyor, kahramanlık sergiliyor ve sadece mevzilerini korumakla kalmayıp aynı zamanda da hazırladığımız planları uygulamaya devam ediyor" dedi.'Ukrayna ordusu, karşı saldırı boyunca hiçbir yönde başarı elde edemedi'Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da başlattığı karşı saldırıda başarı elde edemediğini, bu süre zarfında Rus ordusunun taktik konumunu iyileştirmeyi başardığını anlatan Savunma Bakanı, "Düşman farklı yönlerde saldırı eylemleri düzenleme girişimlerinde bulunuyor, ancak tüm bölgelerde aktif savunmamızla karşılaşıyorlar. Neredeyse hiçbir yönde düşmanın ilerlemesine izin verilmedi. Ukrayna yönetiminin ilkbahar ve yaz saldırı operasyonu geride kaldı, şimdi sırada sonbahar var. Bu operasyonların hiçbirinde başarı elde edemediler" diye konuştu.Şoygu, Ukraynalı güçlerin karşı saldırı sırasında bin 500 zırhlı araç kaybettiğini de belirtti.Rusya ordusunun derinlemesine, aktif savunması sayesinde düşmanın hem asker hem de teçhizat açısından ciddi kayıplar verdiğini söyleyen Savunma Bakanı, Ukraynalı güçlere ait yüzlerce tankın, bin 500 zırhlı aracın imha edildiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-esadla-gazze-seridindeki-durumu-gorustu-1076387027.html

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vladimir putin, gazze, gazze şeridi, donbass, rusya, israil-filistin