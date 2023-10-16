https://sputniknews.com.tr/20231016/meteorolojiden-4-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-1076375794.html

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hafta için 5 günlük tahmin raporu paylaşıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, 4 il için kar yağışı uyarısında... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T10:01+0300

2023-10-16T10:01+0300

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar yağışı

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Meteoroloji'nin yeni raporuna göre hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis Hakkari ve Muş’ta sabah saatlerinden, Van’da ise öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında zaman zaman sert rüzgar şeklinde (20-40 km/sa) esmesi tahmin edilmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 17, Muş, Bitlis ve Hakkari’de ise 18 derece olması tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-yagis-ve-toz-tasinimi-alarmi--1076372011.html

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