https://sputniknews.com.tr/20231016/maltepede-106-metre-uzunlugundaki-kuru-yuk-gemisi-karaya-oturdu--1076392553.html
Maltepe’de 106 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi karaya oturdu
Maltepe’de 106 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi karaya oturdu
Comoros Bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.Gemiyi kurtarmak için... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T16:52+0300
2023-10-16T16:52+0300
2023-10-16T16:54+0300
yük gemisi
maltepe
türkiye
istanbul boğazı
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Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul boğazından geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptandı.
https://sputniknews.com.tr/20231014/istanbul-bogazinda-trafik-askiya-alindi-1076342541.html
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yük gemisi, maltepe, istanbul boğazı
yük gemisi, maltepe, istanbul boğazı
Maltepe’de 106 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi karaya oturdu
16:52 16.10.2023 (güncellendi: 16:54 16.10.2023) Abone ol
Comoros Bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.Gemiyi kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.
Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul boğazından geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.
İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptandı.