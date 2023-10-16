https://sputniknews.com.tr/20231016/maltepede-106-metre-uzunlugundaki-kuru-yuk-gemisi-karaya-oturdu--1076392553.html

Maltepe’de 106 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi karaya oturdu

Maltepe’de 106 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi karaya oturdu

Comoros Bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.Gemiyi kurtarmak için... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T16:52+0300

2023-10-16T16:52+0300

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yük gemisi

maltepe

türkiye

istanbul boğazı

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Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul boğazından geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptandı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/istanbul-bogazinda-trafik-askiya-alindi-1076342541.html

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yük gemisi, maltepe, istanbul boğazı