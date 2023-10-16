https://sputniknews.com.tr/20231016/kahramanmarasta-deprem-1076388320.html
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T15:11+0300
2023-10-16T15:11+0300
2023-10-16T15:36+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 14.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının 6,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231015/duzcede-39-buyuklugunde-deprem-1076362676.html
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deprem, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta deprem
15:11 16.10.2023 (güncellendi: 15:36 16.10.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 14.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının 6,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.