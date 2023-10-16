https://sputniknews.com.tr/20231016/halicte-kopruden-denize-dustu-denizin-ustunde-baygin-kaldi-1076376004.html

Haliç’te köprüden denize düştü: Denizin üstünde baygın kaldı

Haliç’te köprüden denize düştü: Denizin üstünde baygın kaldı

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek köprüden denize düştü. Denizin üstünde baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

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haliç metro köprüsü

haliç

düşmek

yaşam

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Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde korkulukların yanında duran bir kadın dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten denize düştü. O esnada denizde bulunan bir tekne kaptanı, deniz üstünde hareketsiz yatan kadına yaklaşarak kadını tekneye çıkardı.Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.Kalp masajı yapılan kadın bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haliç’te köprüden denize düştü Haliç’te köprüden denize düştü 2023-10-16T10:25+0300 true PT1M05S

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video, haliç metro köprüsü, haliç, düşmek, видео