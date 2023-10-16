https://sputniknews.com.tr/20231016/halicte-kopruden-denize-dustu-denizin-ustunde-baygin-kaldi-1076376004.html
Haliç’te köprüden denize düştü: Denizin üstünde baygın kaldı
Haliç’te köprüden denize düştü: Denizin üstünde baygın kaldı
Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek köprüden denize düştü. Denizin üstünde baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T10:25+0300
2023-10-16T10:25+0300
2023-10-16T10:25+0300
video
haliç metro köprüsü
haliç
düşmek
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076377199_0:340:567:659_1920x0_80_0_0_91c4f989b8055a6bbd47c282b2ab999a.jpg
Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde korkulukların yanında duran bir kadın dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten denize düştü. O esnada denizde bulunan bir tekne kaptanı, deniz üstünde hareketsiz yatan kadına yaklaşarak kadını tekneye çıkardı.Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.Kalp masajı yapılan kadın bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
haliç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076377199_0:287:567:712_1920x0_80_0_0_500a410006fe62e8b0c40a0bcbf16cf9.jpg
Haliç’te köprüden denize düştü
Haliç’te köprüden denize düştü
2023-10-16T10:25+0300
true
PT1M05S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, haliç metro köprüsü, haliç, düşmek, видео
video, haliç metro köprüsü, haliç, düşmek, видео
Haliç’te köprüden denize düştü: Denizin üstünde baygın kaldı
Abone ol
Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek köprüden denize düştü. Denizin üstünde baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde korkulukların yanında duran bir kadın dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten denize düştü.
O esnada denizde bulunan bir tekne kaptanı, deniz üstünde hareketsiz yatan kadına yaklaşarak kadını tekneye çıkardı.
Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kalp masajı yapılan kadın bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.