https://sputniknews.com.tr/20231016/gelin-almaya-giden-damada-yangin-tupu-sikildi-kafasindan-asagi-boya-bosaltildi-1076383344.html

Gelin almaya giden damada yangın tüpü sıkıldı, kafasından aşağı boya boşaltıldı

Gelin almaya giden damada yangın tüpü sıkıldı, kafasından aşağı boya boşaltıldı

Bursa’da damat adayı, gelin almak için geldiği evde kız tarafının yakınları tarafından yangın tüpü ve boyalarla karşılandı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T12:51+0300

2023-10-16T12:51+0300

2023-10-16T12:51+0300

yaşam

gelin

damat

boya

yangın söndürme tüpü

bursa

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde damat ve ailesi, gelini evinden almaya gitti.Kız tarafının yakınları damadın üzerine doğru önce yangın tüpü ile köpük püskürttü.Ardından da hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Gelinin ailesi yangın tüpünü de damadın üzerine sıkınca çevrede bir süre göz gözü görmedi.Mahalleli ise pencerelerden çeşitli cisimleri damadın üzerine fırlattı.

bursa

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gelin, damat, boya, yangın söndürme tüpü, bursa