https://sputniknews.com.tr/20231016/gelin-almaya-giden-damada-yangin-tupu-sikildi-kafasindan-asagi-boya-bosaltildi-1076383344.html
Gelin almaya giden damada yangın tüpü sıkıldı, kafasından aşağı boya boşaltıldı
Gelin almaya giden damada yangın tüpü sıkıldı, kafasından aşağı boya boşaltıldı
Bursa’da damat adayı, gelin almak için geldiği evde kız tarafının yakınları tarafından yangın tüpü ve boyalarla karşılandı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T12:51+0300
2023-10-16T12:51+0300
2023-10-16T12:51+0300
yaşam
gelin
damat
boya
yangın söndürme tüpü
bursa
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde damat ve ailesi, gelini evinden almaya gitti.Kız tarafının yakınları damadın üzerine doğru önce yangın tüpü ile köpük püskürttü.Ardından da hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Gelinin ailesi yangın tüpünü de damadın üzerine sıkınca çevrede bir süre göz gözü görmedi.Mahalleli ise pencerelerden çeşitli cisimleri damadın üzerine fırlattı.
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gelin, damat, boya, yangın söndürme tüpü, bursa
gelin, damat, boya, yangın söndürme tüpü, bursa
Gelin almaya giden damada yangın tüpü sıkıldı, kafasından aşağı boya boşaltıldı
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Bursa’da damat adayı, gelin almak için geldiği evde kız tarafının yakınları tarafından yangın tüpü ve boyalarla karşılandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde damat ve ailesi, gelini evinden almaya gitti.
Kız tarafının yakınları damadın üzerine doğru önce yangın tüpü ile köpük püskürttü.
Ardından da hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü.
Gelinin ailesi yangın tüpünü de damadın üzerine sıkınca çevrede bir süre göz gözü görmedi.
Mahalleli ise pencerelerden çeşitli cisimleri damadın üzerine fırlattı.