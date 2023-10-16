https://sputniknews.com.tr/20231016/fransiz-siyasetciden-von-der-leyene-israil-tepkisi-militan-gibi-konusuyor-1076374131.html
Fransız siyasetçiden Von der Leyen'e İsrail tepkisi: 'Militan gibi konuşuyor'
Fransız siyasetçiden Von der Leyen'e İsrail tepkisi: 'Militan gibi konuşuyor'
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Philippot, AB Komisyonu Başkanı Başkanı von der Leyen'in İsrail'deki duruma ilişkin açıklamalarında... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T10:01+0300
2023-10-16T10:01+0300
2023-10-16T10:01+0300
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avrupa komisyonu
ursula von der leyen
israil
israil-filistin
fransa
ortadoğu
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Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yüklenen ve Fransa'nın AB'den çıkmasını destekleyen Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, von der Leyen'in İsrail'deki duruma ilişkin açıklamalarında militarist ve saldırgan bir söylem kullandığına dikkat çekerken, “Ortadoğu'daki kriz hakkında duyduğumuz tek şey Ursula von der Leyen'in kavgacı ve neo-muhafazakar havlamaları” diye yazdı.Philippot, ülkesinin çatışmanın gidişatına odaklanmak yerine İsrail ve Filistinli sivil nüfusla ilgilenmesi ve gerilimi azaltmayı düşünmesi gerektiğinin altını çizerek, Fransa'nın bölgede barışın tesisine katkıda bulunacak tüm önlemleri teşvik etmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Daha önce AB Komisyonu Başkanı Başkanı von der Leyen Tel Aviv'i ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüş, İsrail'in bugün ve gelecekte kendini savunma hakkında sahip olduğunu belirtmişti.Bu sözlere sert tepki veren İrlandalı Sosyalist Avrupa Parlamento Üyesi Clare Daly, sosyal medya platformu X'teki hesabında “Sen kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçimle gelmediniz ve AB'nin dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa, İsrail'in yanında değildir. Biz barıştan yanayız ve sen bizim adımıza konuşamazsın. Eğer söyleyecek yapıcı bir açıklaman yoksa kapa çeneni” diye yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231008/ab-komisyonu-baskaninin-israile-destek-cagrisina-tepki-bizim-adimiza-konusamazsin-kapa-ceneni-1076143943.html
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avrupa komisyonu, ursula von der leyen, israil, israil-filistin, fransa, ortadoğu
avrupa komisyonu, ursula von der leyen, israil, israil-filistin, fransa, ortadoğu
Fransız siyasetçiden Von der Leyen'e İsrail tepkisi: 'Militan gibi konuşuyor'
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Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Philippot, AB Komisyonu Başkanı Başkanı von der Leyen'in İsrail'deki duruma ilişkin açıklamalarında militan söylemler kullanması nedeniyle eleştirdi.
Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yüklenen ve Fransa'nın AB'den çıkmasını destekleyen Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, von der Leyen'in İsrail'deki duruma ilişkin açıklamalarında militarist ve saldırgan bir söylem kullandığına dikkat çekerken, “Ortadoğu'daki kriz hakkında duyduğumuz tek şey Ursula von der Leyen'in kavgacı ve neo-muhafazakar havlamaları” diye yazdı.
Philippot, ülkesinin çatışmanın gidişatına odaklanmak yerine İsrail ve Filistinli sivil nüfusla ilgilenmesi ve gerilimi azaltmayı düşünmesi gerektiğinin altını çizerek, Fransa'nın bölgede barışın tesisine katkıda bulunacak tüm önlemleri teşvik etmesi gerekliliğine vurgu yaptı.
Daha önce AB Komisyonu Başkanı Başkanı von der Leyen Tel Aviv'i ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüş, İsrail'in bugün ve gelecekte kendini savunma hakkında sahip olduğunu belirtmişti.
Bu sözlere sert tepki veren İrlandalı Sosyalist Avrupa Parlamento Üyesi Clare Daly, sosyal medya platformu X'teki hesabında “Sen kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçimle gelmediniz ve AB'nin dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa, İsrail'in yanında değildir. Biz barıştan yanayız ve sen bizim adımıza konuşamazsın. Eğer söyleyecek yapıcı bir açıklaman yoksa kapa çeneni” diye yazmıştı.