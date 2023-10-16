https://sputniknews.com.tr/20231016/filistin-basbakanindan-guvenli-koridor-acilmasi-icin-mudahale-istegi-1076378667.html
Filistin Başbakanı'ndan güvenli koridor açılması için müdahale isteği
Filistin Başbakanı'ndan güvenli koridor açılması için müdahale isteği
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye uluslararası toplumdan Gazze Şeridi'nde güvenli koridorlar açılması için müdahale isteğinde bulundu. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T13:39+0300
2023-10-16T13:39+0300
2023-10-16T13:39+0300
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Filistin Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Muhammed Iştiyye, "dost ülkelerin büyükelçilerinden İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini protesto etmelerini beklediğini" dile getirerek İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir "imha savaşı" yürüttüğünü söyledi.Konuşması bir TV kanalı tarafından yayımlanan Muhammed Iştiyye, "İlgili tüm ülkelere tıbbi ve gıda malzemelerinin girişi ve yaralıların çıkarılması için güvenli koridorlar açmak üzere derhal müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231015/cin-disisleri-bakanidan-filistin-aciklamasi-tarihsel-haksizliga-derhal-son-verilmeli-1076363718.html
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Filistin Başbakanı'ndan güvenli koridor açılması için müdahale isteği
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye uluslararası toplumdan Gazze Şeridi'nde güvenli koridorlar açılması için müdahale isteğinde bulundu.
Filistin Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Muhammed Iştiyye, "dost ülkelerin büyükelçilerinden İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini protesto etmelerini beklediğini" dile getirerek İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir "imha savaşı" yürüttüğünü söyledi.
Konuşması bir TV kanalı tarafından yayımlanan Muhammed Iştiyye, "İlgili tüm ülkelere tıbbi ve gıda malzemelerinin girişi ve yaralıların çıkarılması için güvenli koridorlar açmak üzere derhal müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.