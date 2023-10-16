https://sputniknews.com.tr/20231016/eski-pentagon-analisti-zelenskiyin-tutumu-asagilayici-1076380052.html
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski analisti David Pine, Dialogue Works adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in aşağılayıcı şekilde... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T14:53+0300
2023-10-16T14:53+0300
2023-10-16T14:53+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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ukrayna
abd
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
f-16
polonya
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Sürekli olarak yardım isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in şımarık bir çocuk gibi görüldüğüne değinen uzman, "Bu zamana kadar Ukrayna'ya sağlanan yardımların hiçbir zaman yeterli olmadığını düşünen, inanılmaz derecede nankör biri. Bu tutumuyla Batı'daki ana müttefiklerini de kendinden uzaklaştırdı” dedi.Uzmana göre Zelenskiy'in davranışı, ABD Başkanı Joe Biden ile bile anlaşmazlıklara yol açarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçakları ve Abrams tanklarının tedarik edilmesi yönündeki talepler nedeniyle Biden ve Zelenskiy arasındaki ilişkilerin kötüleştiği bir dönüm noktası haline geldi.Pine, ayrıca Kiev'in son zamanlarda Polonya ile de sorunlar yaşadığına dikkat çekerken, Varşova’nın Zelenskiy’e askeri tedariki durdurma tehdidinde bulunduğunu hatırlatarak, sözlerini, “Zelenskiy ile işbirliği yapmak o kadar zor ki, eğer ona istediği her şeyi vermezsek, delicesine talepkar ve aşağılayıcı davranıyor” diye sonlandırdı.Bir hafta önce resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığı, ancak bu yardımların yine de yetmediğini ifade etmiş, “Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu” diye gönderme yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-zelenskiyin-sozleri-caresizligin-itirafidir-1076279475.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), f-16, polonya
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), f-16, polonya
Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski analisti David Pine, Dialogue Works adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in aşağılayıcı şekilde Ukrayna'ya sürekli olarak daha fazla yardım talebinin Batılı müttefikleri kendisinden uzaklaştırdığını söyledi.
Sürekli olarak yardım isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in şımarık bir çocuk gibi görüldüğüne değinen uzman, "Bu zamana kadar Ukrayna'ya sağlanan yardımların hiçbir zaman yeterli olmadığını düşünen, inanılmaz derecede nankör biri. Bu tutumuyla Batı'daki ana müttefiklerini de kendinden uzaklaştırdı” dedi.
Uzmana göre Zelenskiy'in davranışı, ABD Başkanı Joe Biden ile bile anlaşmazlıklara yol açarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçakları ve Abrams tanklarının tedarik edilmesi yönündeki talepler nedeniyle Biden ve Zelenskiy arasındaki ilişkilerin kötüleştiği bir dönüm noktası haline geldi.
Pine, ayrıca Kiev'in son zamanlarda Polonya ile de sorunlar yaşadığına dikkat çekerken, Varşova’nın Zelenskiy’e askeri tedariki durdurma tehdidinde bulunduğunu hatırlatarak, sözlerini, “Zelenskiy ile işbirliği yapmak o kadar zor ki, eğer ona istediği her şeyi vermezsek, delicesine talepkar ve aşağılayıcı davranıyor” diye sonlandırdı.
Bir hafta önce resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığı, ancak bu yardımların yine de yetmediğini ifade etmiş, “Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu” diye gönderme yapmıştı.