https://sputniknews.com.tr/20231016/eski-pentagon-analisti-zelenskiyin-tutumu-asagilayici-1076380052.html

Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı

Eski Pentagon analisti: Zelenskiy’in tutumu aşağılayıcı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski analisti David Pine, Dialogue Works adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in aşağılayıcı şekilde... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T14:53+0300

2023-10-16T14:53+0300

2023-10-16T14:53+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna

abd

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

f-16

polonya

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Sürekli olarak yardım isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in şımarık bir çocuk gibi görüldüğüne değinen uzman, "Bu zamana kadar Ukrayna'ya sağlanan yardımların hiçbir zaman yeterli olmadığını düşünen, inanılmaz derecede nankör biri. Bu tutumuyla Batı'daki ana müttefiklerini de kendinden uzaklaştırdı” dedi.Uzmana göre Zelenskiy'in davranışı, ABD Başkanı Joe Biden ile bile anlaşmazlıklara yol açarken, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçakları ve Abrams tanklarının tedarik edilmesi yönündeki talepler nedeniyle Biden ve Zelenskiy arasındaki ilişkilerin kötüleştiği bir dönüm noktası haline geldi.Pine, ayrıca Kiev'in son zamanlarda Polonya ile de sorunlar yaşadığına dikkat çekerken, Varşova’nın Zelenskiy’e askeri tedariki durdurma tehdidinde bulunduğunu hatırlatarak, sözlerini, “Zelenskiy ile işbirliği yapmak o kadar zor ki, eğer ona istediği her şeyi vermezsek, delicesine talepkar ve aşağılayıcı davranıyor” diye sonlandırdı.Bir hafta önce resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığı, ancak bu yardımların yine de yetmediğini ifade etmiş, “Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu” diye gönderme yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-zelenskiyin-sozleri-caresizligin-itirafidir-1076279475.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), f-16, polonya