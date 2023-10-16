https://sputniknews.com.tr/20231016/erdogan-cagri-yapmistitarim-kredi-kooperatif-marketlerde-indirim-basliyor-hangi-urunleri-kapsiyor-1076377452.html

Erdoğan çağrı yapmıştı,Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim başlıyor: Hangi ürünleri kapsıyor?

Erdoğan çağrı yapmıştı,Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim başlıyor: Hangi ürünleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de yüzde 50'ye varan... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T10:39+0300

2023-10-16T10:39+0300

2023-10-16T10:40+0300

ekonomi

tarım kredi kooperatifleri

indirim

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/10/1059987283_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_86e3328ca1c579ed25b691f421d97051.jpg

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.NTV'nin haberine göre, indirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231012/mobilyacilar-enflasyonla-mucadele-icin-yil-sonuna-kadar-fiyatlari-sabitleyecek-1076267078.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım kredi market indirimli fiyat listesi, tarım kredi market indirim ne zaman, tarım kredi market yeni fiyat listesi, tarım kredi market katalog, tarım kredi market indirim