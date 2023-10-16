https://sputniknews.com.tr/20231016/erdogan-cagri-yapmistitarim-kredi-kooperatif-marketlerde-indirim-basliyor-hangi-urunleri-kapsiyor-1076377452.html
Erdoğan çağrı yapmıştı,Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim başlıyor: Hangi ürünleri kapsıyor?
Erdoğan çağrı yapmıştı,Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim başlıyor: Hangi ürünleri kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de yüzde 50'ye varan... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T10:39+0300
2023-10-16T10:39+0300
2023-10-16T10:40+0300
ekonomi
tarım kredi kooperatifleri
indirim
recep tayyip erdoğan
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81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.NTV'nin haberine göre, indirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/mobilyacilar-enflasyonla-mucadele-icin-yil-sonuna-kadar-fiyatlari-sabitleyecek-1076267078.html
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Erdoğan çağrı yapmıştı,Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim başlıyor: Hangi ürünleri kapsıyor?
10:39 16.10.2023 (güncellendi: 10:40 16.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de yüzde 50'ye varan indirim bugün itibarıyla başlıyor.
81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.
NTV'nin haberine göre, indirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.