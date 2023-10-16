https://sputniknews.com.tr/20231016/emekliye-5-bin-lira-ikramiyede-ayrintilar-netlesti-giris-cikis-yapan-faiziyle-odeyecek-1076373259.html

Emekliye 5 bin lira ikramiyede ayrıntılar netleşti: Giriş-çıkış yapan faiziyle ödeyecek

Emekliye 5 bin lira ikramiyede ayrıntılar netleşti: Giriş-çıkış yapan faiziyle ödeyecek

Emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı gündemde yer almaya devam ediyor. İkramiye için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T07:50+0300

2023-10-16T07:50+0300

2023-10-16T07:50+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında bir defaya mahsus ödenecek. İkramiyeden, 30 Eylül öncesi emeklilik dilekçesi verip henüz aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak. Sabah'ın haberine göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında 1 gün dahi sigortalı çalışması olan ikramiyeden yararlanamayacak. İkramiye için işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye için yapılan işten çıkış ve girişleri yakından izleyecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olup Bağ-Kur'lu faaliyette bulunan emekliler de ikramiye alamayacak.Emekliye 5 bin TL'den kimler yararlanacak?Emeklinin dul ve yetimi de ödemeyi hissesi oranında alacak. Emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeden memur olarak işe devam edenler de ikramiyeden yararlanamayacak. Meslek hastalığı, iş kazası sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara gelir bağlanmasına esas olan iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak. SGK verilerine göre 15.5 milyon kişiye emekli aylığı, 4.1 milyon dul ve yetime de ölüm aylığı ödeniyor, 1.8 milyon emekli de destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Vazife malilü, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları da ikramiye alacak. Komisyon'da kabul edilen yasal düzenlemede merak edilen soruların yanıtları şöyle:Emeklilik ikramiyesi kimlere ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?Emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra yasalaşacak. SSK emeklileri her ayın 17-26'sı, Bağ-Kur'lular 25-28'de yatıyor. İkramiyelerin 15 Kasım'dan önce yatırılması bekleniyor. İkramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında ödenecek. Kore gazileri, emekli korucular, şampiyonlar da ikramiye alacak.Birden fazla emekli aylığı alanlara kaç lira ödenecek?Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıp eşinden de dul aylığı alan 5 bin lira alacak. Eşinden dolayı yüzde 75 dul aylığı alıp, babasından da yüzde 25 yetim aylığı alana da yüksek dosyadan ödeme yapılacak. Dolayısıyla 3 bin 750 lira ödeme yapılacak.Dul ve yetim aylığı alanlarda 5 bin lira mı alacak?Vefat eden anne, baba ya da eşinden dul, yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinden yüzde 75 dul aylığı alan 3 bin 750 lira, anne babasından yüzde 25 oranında yetim aylığı alan da bin 250 lira ikramiye alabilecek. Dul ve yetim aylığı alıp çalışanlar ikramiye alabilecek.Emekli olduktan sonra eylül ayında yeniden çalışmaya başladım. Ekim ayı içinde işten çıkış yapsam ikramiyeyi alabilir miyim?Ekim ayında bir gün bile çalışmanız varsa ikramiyeden yararlanamazsınız. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu süreçte çıkış ve girişleri izliyor olacak. Sadece ikramiye için böyle bir yola başvurduğunuz için zararlı çıkabilirsiniz. Hatta aldığınız 5 bin lirayı faiziyle ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yasal düzenlemede de, yersiz yapıldığı anlaşılan ödemelerin ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacağı vurgulanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231010/kabine-sonrasi-erdogan-acikladi-emekli-maasina-zam-yapildi-mi-5-bin-tl-ikramiye-kimlere-verilecek-1076181066.html

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