https://sputniknews.com.tr/20231016/emekli-hekimlere-gorev-cagrisi-1076387566.html
Emekli hekimlere görev çağrısı
Emekli hekimlere görev çağrısı
Sağlık Bakanlığı hekim açığını kapatmak için ilan çıktı. 65-72 yaş arasındaki hekimlerden atama talebi toplanıyor. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T14:56+0300
2023-10-16T14:56+0300
2023-10-16T14:56+0300
türkiye
doktor
emekli
sağlık bakanlığı
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65-72 yaş arasındaki hekimlerden atama talebi toplanıyor.NTV'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip ünvanlarında 18 Ekim Çarşamba gecesine kadar talep toplanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231016/yokten-universitelere-800-yeni-arastirma-gorevlisi-kadrosu--1076383909.html
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doktor, emekli, sağlık bakanlığı
doktor, emekli, sağlık bakanlığı
Emekli hekimlere görev çağrısı
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Sağlık Bakanlığı hekim açığını kapatmak için ilan çıktı. 65-72 yaş arasındaki hekimlerden atama talebi toplanıyor.
65-72 yaş arasındaki hekimlerden atama talebi toplanıyor.
NTV'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip ünvanlarında 18 Ekim Çarşamba gecesine kadar talep toplanacak.