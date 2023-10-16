https://sputniknews.com.tr/20231016/emekli-hekimlere-gorev-cagrisi-1076387566.html

Emekli hekimlere görev çağrısı

Emekli hekimlere görev çağrısı

Sağlık Bakanlığı hekim açığını kapatmak için ilan çıktı. 65-72 yaş arasındaki hekimlerden atama talebi toplanıyor. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T14:56+0300

2023-10-16T14:56+0300

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türkiye

doktor

emekli

sağlık bakanlığı

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65-72 yaş arasındaki hekimlerden atama talebi toplanıyor.NTV'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip ünvanlarında 18 Ekim Çarşamba gecesine kadar talep toplanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231016/yokten-universitelere-800-yeni-arastirma-gorevlisi-kadrosu--1076383909.html

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doktor, emekli, sağlık bakanlığı