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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl mesajı: 'Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl mesajı: 'Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T11:41+0300
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cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Dünya Gıda Günü programına gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, Dünya Gıda Günü'nün başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.Bu yılki etkinliğin, "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma." temasıyla düzenlendiğine değinen Erdoğan, bu önemli tema altında düzenlenecek etkinliklerin hayat kaynağı suya ilişkin farkındalığı artıracağına inandığını söyledi.Türkiye'nin su stresi çeken bir ülke olarak elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:'Dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan "2030'da sıfır açlık" yaklaşımından giderek uzaklaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:'Yarın değil bugünden başlayalım, gıda israfına son verelim'Erdoğan, son dönemde Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:Erdoğan, etkinliklerin başarılı geçmesini temenni etti.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tahıl, afrika, su
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tahıl, afrika, su

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl mesajı: 'Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik'

11:41 16.10.2023
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Dünya Gıda Günü programına gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, Dünya Gıda Günü'nün başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Bu yılki etkinliğin, "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma." temasıyla düzenlendiğine değinen Erdoğan, bu önemli tema altında düzenlenecek etkinliklerin hayat kaynağı suya ilişkin farkındalığı artıracağına inandığını söyledi.
Türkiye'nin su stresi çeken bir ülke olarak elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 21 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı bu yıl yenileyerek yol haritamızı oluşturduk. Tarımsal sulama yanında sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz."

'Dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan "2030'da sıfır açlık" yaklaşımından giderek uzaklaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre, dünyada her 9 kişiden 1'i açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken maalesef günümüz dünya nüfusuna kafi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. Diğer taraftan israf edilen gıdanın, su kaynaklarımızın hızlı tüketilmesine sebep olduğunu da üzülerek ifade etmeliyim. Fakat israfın önüne geçmek için gösterilmesi gereken gayretler, yapay ve insan sağlığı açısından riskli çözüm arayışlarına sarf ediliyor."

'Yarın değil bugünden başlayalım, gıda israfına son verelim'

Erdoğan, son dönemde Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik. Başta Afrika olmak üzere açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan coğrafyaların yükünü hafifletmeye yönelerek çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kalkınma yardımları konusunda dünyanın en cömert ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin her konuda, gıda ve su krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca tüm mevkidaşlarımı eşim Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir harekete dönüşen 'sıfır atık' hamlesinin başlıklarından olan 'gıdada sıfır kayıp' hedefi doğrultusunda inisiyatif almaya davet ediyorum. Yarın değil bugünden, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nden başlayalım, gıdamızı koruyalım, gıda israfına son verelim."
Erdoğan, etkinliklerin başarılı geçmesini temenni etti.
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