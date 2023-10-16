Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl mesajı: 'Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik'

"Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre, dünyada her 9 kişiden 1'i açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken maalesef günümüz dünya nüfusuna kafi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. Diğer taraftan israf edilen gıdanın, su kaynaklarımızın hızlı tüketilmesine sebep olduğunu da üzülerek ifade etmeliyim. Fakat israfın önüne geçmek için gösterilmesi gereken gayretler, yapay ve insan sağlığı açısından riskli çözüm arayışlarına sarf ediliyor."