Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 'Söz konusu insan canı olduğunda maliyet hesabının anlamı yok'

Bakan Işıkhan, İŞKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, Türkiye Yüzyılı'nda İş Kazalarına Önleyici Yaklaşımlar Semineri'ne katıldı.Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde köklü değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını vurgulayan Işıkhan, ülkenin ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere, hemen her alanda büyüdüğünü ve kalkınma yolunda büyük bir adım attığını söyledi.Ekonomideki atılımları, refahı tabana yaymak adına oluşturdukları yeni istihdam alanlarıyla kalıcı ve verimli hale getirmenin mücadelesini verdiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:'Yeni çalışma alanlarının oluşması, yeni güvenlik risklerini beraberinde getiriyor'Işıkhan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının dünyada her yıl milyonlarca çalışanın hayatına mal olduğuna dikkati çekerek, "İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle çalışanların sağlıkları ve yaşam standartları da olumsuz etkileniyor. Özellikle bugün ele alınacak 'Karayollarında Ulaşım Güvenliği', 'Çalışma Hayatında Kalp Damar Sağlığı', 'Yüksekte Güvenli Çalışma' konu başlıklarına baktığımızda bu güvenlik sorunlarının sadece ülkemizin değil, aslında çağımızın ve dünyanın sorunları olduğunu görüyoruz." diye konuştu.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin işe bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:'Destek ve teşviklerle işverenlerimizin her zaman yanındayız'İşverenler açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlamanın zorunluluğunu her platformda politikaları ve yaptırımlarıyla ortaya koyduklarını vurgulayan Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ancak kendi sağlığını koruma ve güvenli davranış bilincine sahip bireylerden oluşan toplumda iyi düzeyde gelişmesinin bekleneceğini dile getirdi.Güçlü bir yasal zeminin yanında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün içselleştirilmesinin de kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlamanın en önemli unsuru olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatının tüm taraflarına yönelik faaliyetlerle, bireylerde güvenli davranış ve kendi sağlığını koruma bilincini oluşturma faaliyetlerimizin sürekliliği önem arz ediyor. Bu seminer de farkındalığın geliştirilmesi bakımından oldukça önemli." ifadesini kullandı.Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının hem uluslararası normlarla uyumlu olmasının hem de ülke özelindeki çalışma şartlarına göre düzenlenmesinin önemine değinerek, şu görüşleri paylaştı:'Yeni dönemin fayda ve zararlarına hazırlıklı olmalıyız'Çalışma hayatındaki değişimlerin iş sağlığı ve güvenliği alanını da değiştirip, dönüştürdüğüne işaret eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:Seminere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, bakanlık bürokratları ve davetliler katıldı.

