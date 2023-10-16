https://sputniknews.com.tr/20231016/bm-filistin-multeci-orgutu-gazzede-14-uyesinin-oldugunu-acikladi-1076385012.html

BM Filistin Mülteci Örgütü, Gazze'de 14 üyesinin öldüğünü açıkladı

BM Filistin Mülteci Örgütü, Gazze'de 14 üyesinin öldüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, Pazar günü yaptığı açıklamada, örgüt... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T14:30+0300

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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze'de 14 çalışanının öldürüldüğünü söyledi.Ajansın Genel Komiseri Philippe Lazzarini bu hususa ilişkin yaptığı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Lazzarini ayrıca, "en az 400.000 yerinden edilmiş kişinin şu anda UNRWA okullarında ve binalarında olduğunu" belirterek durumun insani felakete yaklaştığını vurguladı.Lazzarini açıklamasında ek olarak, "Nüfusun yoğun olduğu bir bölgede kuşatma uygulamak ve sivil altyapıyı bombalamak bölgeye barış ve güvenlik getirmeyecektir" sözlerinin altını çizdi.

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bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)