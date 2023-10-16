https://sputniknews.com.tr/20231016/bm-filistin-multeci-orgutu-gazzede-14-uyesinin-oldugunu-acikladi-1076385012.html
BM Filistin Mülteci Örgütü, Gazze'de 14 üyesinin öldüğünü açıkladı
BM Filistin Mülteci Örgütü, Gazze'de 14 üyesinin öldüğünü açıkladı
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, Pazar günü yaptığı açıklamada, örgüt... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T14:30+0300
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze'de 14 çalışanının öldürüldüğünü söyledi.Ajansın Genel Komiseri Philippe Lazzarini bu hususa ilişkin yaptığı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Lazzarini ayrıca, "en az 400.000 yerinden edilmiş kişinin şu anda UNRWA okullarında ve binalarında olduğunu" belirterek durumun insani felakete yaklaştığını vurguladı.Lazzarini açıklamasında ek olarak, "Nüfusun yoğun olduğu bir bölgede kuşatma uygulamak ve sivil altyapıyı bombalamak bölgeye barış ve güvenlik getirmeyecektir" sözlerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231014/rusyanin-birlesmis-milletler-daimi-temsilcisi-orta-dogu-genis-capli-bir-savasin-esiginde--1076324680.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
BM Filistin Mülteci Örgütü, Gazze'de 14 üyesinin öldüğünü açıkladı
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, Pazar günü yaptığı açıklamada, örgüt çalışanlarından 14'ünün Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü söyledi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze'de 14 çalışanının öldürüldüğünü söyledi.
Ajansın Genel Komiseri Philippe Lazzarini bu hususa ilişkin yaptığı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
UNRWA olarak halihazırda 14 çalışanımızı kaybettik. Hayatını kaybedenler arasında öğretmenler, mühendisler, gardiyanlar ve psikologlar var. Gazze Şeridi'ndeki 13.000 çalışanımızın çoğunun evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Lazzarini ayrıca, "en az 400.000 yerinden edilmiş kişinin şu anda UNRWA okullarında ve binalarında olduğunu" belirterek durumun insani felakete yaklaştığını vurguladı.
Lazzarini açıklamasında ek olarak, "Nüfusun yoğun olduğu bir bölgede kuşatma uygulamak ve sivil altyapıyı bombalamak bölgeye barış ve güvenlik getirmeyecektir" sözlerinin altını çizdi.