https://sputniknews.com.tr/20231016/belcika---isvec-maci-saldiri-nedeniyle-yarida-kaldi-1076402923.html
Belçika - İsveç maçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı
Belçika - İsveç maçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı
Belçika-İsveç maçının ikinci yarısı, stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırı sonucu ölen... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T23:47+0300
2023-10-16T23:47+0300
2023-10-16T23:48+0300
spor
belçika
isveç
silahlı saldırı
saldırgan
saldırı
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika-İsveç maçı silahlı saldırısı nedeniyle yarıda kaldı.2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika - İsveç maçı terör olayı nedeniyle yarıda kaldı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu aktarıldı.Maç iptal edilirken, Brüksel'de yüksek düzeyde terör alarmına geçildi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/brukselde-silahli-saldiri-2-kisi-hayatini-kaybetti-1076401682.html
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belçika, isveç, silahlı saldırı, saldırgan, saldırı
belçika, isveç, silahlı saldırı, saldırgan, saldırı
Belçika - İsveç maçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı
23:47 16.10.2023 (güncellendi: 23:48 16.10.2023) Abone ol
Belçika-İsveç maçının ikinci yarısı, stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu belirtildi.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika-İsveç maçı silahlı saldırısı nedeniyle yarıda kaldı.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika - İsveç maçı terör olayı nedeniyle yarıda kaldı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı.
Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu aktarıldı.
Maç iptal edilirken, Brüksel'de yüksek düzeyde terör alarmına geçildi.