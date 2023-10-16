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Belçika - İsveç maçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı
Belçika - İsveç maçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı
Belçika-İsveç maçının ikinci yarısı, stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırı sonucu ölen... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika-İsveç maçı silahlı saldırısı nedeniyle yarıda kaldı.2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika - İsveç maçı terör olayı nedeniyle yarıda kaldı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu aktarıldı.Maç iptal edilirken, Brüksel'de yüksek düzeyde terör alarmına geçildi.
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belçika, isveç, silahlı saldırı, saldırgan, saldırı
belçika, isveç, silahlı saldırı, saldırgan, saldırı

Belçika - İsveç maçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı

23:47 16.10.2023 (güncellendi: 23:48 16.10.2023)
© İHA / OLIVIER HOSLETBelçika-İsveç maçının ikinci yarısı, stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı.
Belçika-İsveç maçının ikinci yarısı, stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
© İHA / OLIVIER HOSLET
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Belçika-İsveç maçının ikinci yarısı, stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu belirtildi.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika-İsveç maçı silahlı saldırısı nedeniyle yarıda kaldı.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika - İsveç maçı terör olayı nedeniyle yarıda kaldı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı.
Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu aktarıldı.
Maç iptal edilirken, Brüksel'de yüksek düzeyde terör alarmına geçildi.
Belçika silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
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Brüksel'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
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