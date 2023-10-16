https://sputniknews.com.tr/20231016/bakan-tunctan-dilekce-aciklamasi-hsk-teftis-kurulunca-mufettis-gorevlendirilmistir-1076398915.html

Bakan Tunç'tan 'dilekçe' açıklaması: 'HSK Teftiş Kurulu'nca müfettiş görevlendirilmiştir'

Bakan Tunç'tan 'dilekçe' açıklaması: 'HSK Teftiş Kurulu'nca müfettiş görevlendirilmiştir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesindeki iddialarla ilgili... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T20:24+0300

2023-10-16T20:24+0300

2023-10-16T20:24+0300

türkiye

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

dilekçe

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HSK'ya gönderilen dilekçeye ilişkin bir açıklama yaptı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Bakan Tunç, ihbar dilekçesiyle gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "İster yargı içinden, ister dışından yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

türkiye

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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), dilekçe, yılmaz tunç