https://sputniknews.com.tr/20231016/bakan-tunctan-dilekce-aciklamasi-hsk-teftis-kurulunca-mufettis-gorevlendirilmistir-1076398915.html
Bakan Tunç'tan 'dilekçe' açıklaması: 'HSK Teftiş Kurulu'nca müfettiş görevlendirilmiştir'
Bakan Tunç'tan 'dilekçe' açıklaması: 'HSK Teftiş Kurulu'nca müfettiş görevlendirilmiştir'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesindeki iddialarla ilgili... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T20:24+0300
2023-10-16T20:24+0300
2023-10-16T20:24+0300
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
dilekçe
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HSK'ya gönderilen dilekçeye ilişkin bir açıklama yaptı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Bakan Tunç, ihbar dilekçesiyle gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "İster yargı içinden, ister dışından yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), dilekçe, yılmaz tunç
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), dilekçe, yılmaz tunç
Bakan Tunç'tan 'dilekçe' açıklaması: 'HSK Teftiş Kurulu'nca müfettiş görevlendirilmiştir'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesindeki iddialarla ilgili kurul tarafından müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HSK'ya gönderilen dilekçeye ilişkin bir açıklama yaptı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."
Bakan Tunç, ihbar dilekçesiyle gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "İster yargı içinden, ister dışından yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.