https://sputniknews.com.tr/20231016/asgari-ucret-zamminda-3-senaryo-ilk-rakamlar-belli-oldu-1076373091.html

Asgari ücret zammında 3 senaryo: İlk rakamlar belli oldu

Asgari ücret zammında 3 senaryo: İlk rakamlar belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında yakın zaman sonra toplantılara başlayacak. Yeni asgari... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T07:27+0300

2023-10-16T07:27+0300

2023-10-16T07:27+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

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2024 Asgari ücret zammı için beklentiler artıyor. Asgari ücret zammı için yapılacak toplantıların ne zaman başlayacağının yanı sıra, zammın miktarı ve konuya dair yetkililerin güncel açıklamaları da merak ediliyor.Sabah'ın haberine göre, emekli ve memur ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.3 başlık belirleyecekAsgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11 bin 402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve memur zam oranı referans olacak.6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39.61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.Asgari ücret zammında 3 senaryoya göre rakamlarHesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu.Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231013/milyonlari-ilgilendiriyor-asgari-ucret-icin-rakam-tahmini-verildi-1076295002.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023