https://sputniknews.com.tr/20231016/acik-lise-kayitlari-icin-son-gun-1076381589.html

Açık lise kayıtları için son gün

Açık lise kayıtları için son gün

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T12:19+0300

2023-10-16T12:19+0300

2023-10-16T12:19+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

lise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075467807_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5467bf663f6c443182f9f1db47412091.jpg

Açık öğretim lisesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül’de başlamıştı. İlk kayıt yaptıracak olan ve kayıt yenilemek isteyen öğrenciler için işlemler bugün saat 17.00’de sona erecek. Açık öğretim lisesine kayıt yaptıracak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kayıt yenileme sınav ücreti olan 160 lira anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.Açık liseye geçiş zorlaştırıldıÖte yandan, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde açık liseye geçişte birtakım sınırlamalar getirilmişti. Yönetmeliğe göre milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnai durumlar dışında açık öğretim lisesine geçiş yapılamayacak. Ayrıca örgün eğitimde devam eden öğrenciler, sınıfta 2 yıl kalmadığı sürece örgün eğitimin dışına çıkamayacak.

https://sputniknews.com.tr/20231007/kamu-kurumlarina-atamalar-resmi-gazetede-1076109383.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meb, milli eğitim bakanlığı (meb), lise