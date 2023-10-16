https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-disisleri-bakanligindan-vatandaslarina-iliskin-bilgilendirme-raporu-30-olu-13-kayip-1076385165.html
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına ilişkin bilgilendirme raporu: 30 ölü, 13 kayıp
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına ilişkin bilgilendirme raporu: 30 ölü, 13 kayıp
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanmaya başlamasından bu yana en az 30 ABD vatandaşının öldürüldüğü, 13... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T23:41+0300
2023-10-16T23:41+0300
2023-10-16T23:41+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin-İsrail çatışmalarının başlangıcından bugüne ABD vatandaşlarına ilişkin ölü ve kayıplar hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, ABD hükümetinin kayıp vatandaşlarının nerede olduğunu belirlemek için "gece gündüz çalıştığı" ve "istihbarat paylaşımı ve uzmanların görevlendirilmesi de dahil olmak üzere rehine krizinin her yönüyle ilgili olarak İsrail hükümetiyle birlikte çalıştığı" belirtildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kayıp 13 Amerikalıdan bazılarının Hamas'ın elindeki rehineler arasında olduğuna inanıldığını söyledi ancak kaç kişi olduklarına dair sayı vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-disisleri-bakani-blinken-israilde-1076263496.html
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abd, amerika birleşik devletleri, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
abd, amerika birleşik devletleri, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına ilişkin bilgilendirme raporu: 30 ölü, 13 kayıp
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanmaya başlamasından bu yana en az 30 ABD vatandaşının öldürüldüğü, 13 ABD'linin de akıbetinin bilinmediği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin-İsrail çatışmalarının başlangıcından bugüne ABD vatandaşlarına ilişkin ölü ve kayıplar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Şu anda 30 ABD vatandaşının öldüğünü teyit edebiliriz. Hayatını kaybedenlere ve etkilenen herkesin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Şu anda kendilerinden haber alınamayan 13 Amerikan vatandaşından da haberdarız.
Açıklamada, ABD hükümetinin kayıp vatandaşlarının nerede olduğunu belirlemek için "gece gündüz çalıştığı" ve "istihbarat paylaşımı ve uzmanların görevlendirilmesi de dahil olmak üzere rehine krizinin her yönüyle ilgili olarak İsrail hükümetiyle birlikte çalıştığı" belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kayıp 13 Amerikalıdan bazılarının Hamas'ın elindeki rehineler arasında olduğuna inanıldığını söyledi ancak kaç kişi olduklarına dair sayı vermedi.