https://sputniknews.com.tr/20231016/abd-disisleri-bakanligindan-vatandaslarina-iliskin-bilgilendirme-raporu-30-olu-13-kayip-1076385165.html

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına ilişkin bilgilendirme raporu: 30 ölü, 13 kayıp

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına ilişkin bilgilendirme raporu: 30 ölü, 13 kayıp

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanmaya başlamasından bu yana en az 30 ABD vatandaşının öldürüldüğü, 13... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T23:41+0300

2023-10-16T23:41+0300

2023-10-16T23:41+0300

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israil-filistin sorunu

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin-İsrail çatışmalarının başlangıcından bugüne ABD vatandaşlarına ilişkin ölü ve kayıplar hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, ABD hükümetinin kayıp vatandaşlarının nerede olduğunu belirlemek için "gece gündüz çalıştığı" ve "istihbarat paylaşımı ve uzmanların görevlendirilmesi de dahil olmak üzere rehine krizinin her yönüyle ilgili olarak İsrail hükümetiyle birlikte çalıştığı" belirtildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kayıp 13 Amerikalıdan bazılarının Hamas'ın elindeki rehineler arasında olduğuna inanıldığını söyledi ancak kaç kişi olduklarına dair sayı vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/abd-disisleri-bakani-blinken-israilde-1076263496.html

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abd, amerika birleşik devletleri, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu