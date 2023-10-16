https://sputniknews.com.tr/20231016/12-kalkinma-plani-tbmmye-sunuldu-kisi-basina-gelirin-17-bin-554-dolara-yukseltilmesi-hedefleniyor-1076393401.html
12. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu: Enflasyonun 2028'de yüzde 4.7'ye düşürülmesi hedefleniyor
12. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu: Enflasyonun 2028'de yüzde 4.7'ye düşürülmesi hedefleniyor
12. Kalkınma Planı'na göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4.7'ye düşürülmesi hedefleniyor. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T17:12+0300
2023-10-16T17:12+0300
2023-10-16T17:33+0300
ekonomi
tbmm
kalkınma
son dakika
enflasyon
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2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre;
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tbmm, kalkınma, son dakika, enflasyon
tbmm, kalkınma, son dakika, enflasyon
12. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu: Enflasyonun 2028'de yüzde 4.7'ye düşürülmesi hedefleniyor
17:12 16.10.2023 (güncellendi: 17:33 16.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
12. Kalkınma Planı'na göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4.7'ye düşürülmesi hedefleniyor.
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
12. Kalkınma Planı'nda, işsizliğin 2028'de yüzde 7.5'e düşürülmesi, 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması,
2028'de GSYH'nin 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi,
Enflasyonun 2028'de yüzde 4.7'ye düşürülmesi hedefleniyor.