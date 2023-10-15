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09:00
2 dk
SESLİ HABER
FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
09:10
2 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Hırvatistan lideri Milanović: ‘İsrail, Gazze’de sivilleri öldürerek tüm sempatileri kaybetti’
09:28
1 dk
SESLİ HABER
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10:00
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20:26
2 dk
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21:10
2 dk
SESLİ HABER
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21:20
1 dk
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2 dk
SESLİ HABER
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22:27
1 dk
SESLİ HABER
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2 dk
SESLİ HABER
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Yeşil Sol Parti kongresinde Abdullah Öcalan posteri açan 2 kişi gözaltına alındı
Yeşil Sol Parti kongresinde Abdullah Öcalan posteri açan 2 kişi gözaltına alındı
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) bugün toplanan 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan posterini açtığı belirlenen 2 kişinin... 15.10.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
hedep
yeşil sol parti
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abdullah öcalan
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Adı HEDEP olarak değişen Yeşil Sol Parti'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salonda sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 kişi, Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya dair yapılan açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.
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hedep, yeşil sol parti, poster, abdullah öcalan
hedep, yeşil sol parti, poster, abdullah öcalan

Yeşil Sol Parti kongresinde Abdullah Öcalan posteri açan 2 kişi gözaltına alındı

14:59 15.10.2023
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) bugün toplanan 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan posterini açtığı belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Adı HEDEP olarak değişen Yeşil Sol Parti'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salonda sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 kişi, Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.
Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya dair yapılan açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.
Yeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
POLİTİKA
Yeşil Sol Parti'nin adı HEDEP olarak değiştirildi
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