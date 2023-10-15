https://sputniknews.com.tr/20231015/rusya-ve-brezilya-disisleri-bakanlari-israilde-siddetlenen-catismayi-gorustu-1076362990.html
Rusya ve Brezilya dışişleri bakanları İsrail'de şiddetlenen çatışmayı görüştü
Rusya ve Brezilya dışişleri bakanları İsrail'de şiddetlenen çatışmayı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira’nın Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durumu ve gerilimi düşürmeye yönelik... 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T20:44+0300
2023-10-15T20:44+0300
2023-10-15T20:44+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
mauro vieira
brezilya
israil-filistin
filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durumun ve gerilimi düşürmeye yönelik olası adımların ele alındığını açıkladı.Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durum ve gerilimi düşürmeye yönelik atılacak olası adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sivillerin korunmasının sağlanmasının ve krizin bölgedeki diğer ülkelere yayılmasının önlenmesinin acil gerekliliğine vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Rus tarafının nihai amacı başkenti Doğu Kudüs'te olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olan Ortadoğu çözüm sürecinin genel kabul görmüş uluslararası yasal temelleri üzerinden karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüm arayışına geri dönmenin bir alternatifi olmadığını kaydettiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-ummanli-mevkidasi-busaidi-gazzede-ateskesi-gorustu-1076287386.html
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rusya, sergey lavrov, mauro vieira, brezilya, israil-filistin, filistin, israil
rusya, sergey lavrov, mauro vieira, brezilya, israil-filistin, filistin, israil
Rusya ve Brezilya dışişleri bakanları İsrail'de şiddetlenen çatışmayı görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira’nın Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durumu ve gerilimi düşürmeye yönelik olası adımları ele aldığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durumun ve gerilimi düşürmeye yönelik olası adımların ele alındığını açıkladı.
Açıklamada, “Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durum ve gerilimi düşürmeye yönelik atılacak olası adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sivillerin korunmasının sağlanmasının ve krizin bölgedeki diğer ülkelere yayılmasının önlenmesinin acil gerekliliğine vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Rus tarafının nihai amacı başkenti Doğu Kudüs'te olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olan Ortadoğu çözüm sürecinin genel kabul görmüş uluslararası yasal temelleri üzerinden karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüm arayışına geri dönmenin bir alternatifi olmadığını kaydettiği vurgulandı.